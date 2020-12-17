彰化縣政府要求廠商得按規定標示「豬原產地」，更號召600位志工，組成37大隊、100小隊的「安心博客隊」，為了讓豬肉標示能夠更加清楚，主動出擊，目標輔導1萬家。（吳敏菁攝）

彰化縣政府要求廠商得按規定標示「豬原產地」，更號召600位志工，組成37大隊、100小隊的「安心博客隊」，為了讓豬肉標示能夠更加清楚，主動出擊，目標輔導1萬家。（吳敏菁攝）

彰化縣政府要求廠商得按規定標示「豬原產地」，更號召600位志工，組成37大隊、100小隊的「安心博客隊」，為了讓豬肉標示能夠更加清楚，主動出擊，目標輔導1萬家。（吳敏菁攝）

萊豬明年1月1日開放進口，彰化縣政府祭出罰鍰為縣民把關，要求廠商得按規定標示「豬原產地」，更號召600位志工，組成37大隊、100小隊的「安心博客隊」，為了讓豬肉標示能夠更加清楚，從今天開始到明年1月15日，主動出擊至全縣生鮮豬肉、加工品及熟食的豬肉加工品或供應熟食的市場、超市、賣場、餐飲店及飲食攤商等，進行宣導及輔導，目標輔導1萬家。

彰化縣政府號召醫院、衛生所志工及衛促會委員組成「安心博客隊」，今天在縣府中庭舉辦成軍大會師，縣長王惠美授證，安心博客隊將透過「1看、 2察、 3宣導」，輔導店家應將「豬原產地」標示貼紙黏貼於營業場所明顯處，或於產品外包裝上以中文標示「豬原產地」，讓標示透明化。志工共同一起喊誓言「志工我出擊、來源清楚標、民眾安心選、國產豬享讚」。

王惠美表示，醫師都站出來了，可見大家非常關心這個議題，縣府在學校及社區關懷據點，已嚴格禁止萊豬，期待所有在彰化縣營業的人都能秉持這樣的理念，也謝謝公所也透過這樣的機制輔導公有市場，讓消費者有知的權利。

明年1月1日起，縣府祭出罰鍰，如廠商未按規定標示「豬原產地」，將可依食品安全衛生管理法處新臺幣3萬至300萬元；若標示不實，可處4萬至400萬元罰鍰，檢舉者可獲20％獎金，內部員工等吹哨者最高可得到50％檢舉獎金。店家如有「豬原產地」標示貼紙需求，可向衛生局及縣內各衛生所免費索取。

王惠美也推薦，彰化縣是養豬大縣，有600多家養豬場、75萬頭，縣府有自己「彰化健康豬」品牌，從源頭飼料就開始把關，一直到屠宰前的抽血、檢驗、來源，都經獸醫師認定合格後才屠宰，「彰化健康豬」在楓康、全聯等1000多家連鎖店都買得到，在市場販售的也都有明顯標示，讓大家買得安心、吃得放心。

(中時 )