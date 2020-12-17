大陸首次完成地外天體採樣返回。17日凌晨1時59分嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。

大陸國家主席習近平發賀電稱，這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，象徵著大陸航空向前邁出的一大步。

新華社報導，嫦娥五號任務歷時23天，達成大陸首次月面採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、攜帶樣品再入返回等多項重大突破，也象徵著大陸探月工程「繞、落、回」三步走規劃如期完成。

嫦娥五號任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任裴照宇表示，嫦娥五號任務既是收官之作，更是奠基之作。嫦娥五號任務是大陸探月工程「繞、落、回」三步走中「回」這一步的主任務，成功完成月球表面採樣返回。

探月工程是大陸「國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006—2020年）」確定的16個國家科技重大專項之一。

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