美國軍方今天譴責中國沒有出席本週舉行的線上高層會議，美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）海軍上將說，這是「中國不遵守協議的另一個例子」。

戴維森在聲明中說：「未來在與中國談協議時，這應可讓所有國家當作警惕。」

戴維森說，中國本來預計參加12月14日到16日舉行的會議，與海上軍事安全磋商機制協定（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）有關。

路透社報導，目前還不清楚為什麼中國沒有出席，也無法取得中國軍方對戴維森評論的回應。

美國軍方表示，自1998年來，美軍定期與中國人民解放軍會面，就MMCA展開對話。由於COVID-19疫情未歇，今年會談改到線上舉行。

戴維森說：「我們仍致力遵守MMCA，呼籲中國人民解放軍以符合MMCA章程的方式，為了作戰安全展開對話。」

雙方舉行MMCA對話，部分目的是為檢視美軍與中國人民解放軍之間所有不安全的軍事事件，包括在南海發生的案件。

(中央社)