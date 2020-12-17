桃園中壢住宅火警 1女受傷送醫 13:002020/12/17 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢住宅火警1女性受傷。(消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園中壢住宅火警1女性受傷。(消防局提供) 桃園市中壢區福壽一街29巷10時35分發生住宅火警，消防局第二大隊調派消防車11輛、救護車2輛及消防人員35名前往灌救，現場為6層樓RC建築，燃燒頂樓疑似塑料板約15平方公尺，火勢迅速於11點02分撲滅，幸無人員受困受傷，損失待估，起火原因由鑑識人員調查中。 現場燃燒5樓廚房廚具、廚櫃及6樓雜物，1名33歲女性右手燙傷、吸入性嗆傷意識清楚送往醫院救治，起火原因有待火調科進一步調查。 打牌打出火氣 男持刀剌傷牌友 瑪瑪咪雅北市精品宅 超低總價、保值抗跌 (中時 ) #住宅火警 #受傷 #35 #11 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 火星人邀入股周董副業再＋1 04:102020/12/17 娛樂新聞 868萬起 睿暘水漾 三重高CP水岸宅 04:102020/12/17 產業．科技 撞壞消防栓肇逃 警調監視器緝兇 11:352020/12/17 社會 價漲量增！ 台中今年推案衝破3千億 04:102020/12/17 財經要聞 台北市「地王」出爐 「台北101」八連霸！蟬連年度地王 12:012020/12/17 財經 柯轟蔡政府怕得罪人 不敢稅改 04:102020/12/17 政治要聞 WHO團隊擬2021年1月赴武漢 調查新冠病毒起源 12:272020/12/17 兩岸 輕碰就瘀青 罕病女孩愛運動 04:102020/12/17 地方新聞 學生搭淡海輕軌單程只收10元 04:102020/12/17 地方新聞 中高層危樓都更 容積獎勵最高1.3倍 04:102020/12/17 金融．稅務 新北消防派遣系統升級 派遣時間縮短到20秒以內 11:502020/12/17 社會 社會熱門新聞 涉吃霸王餐女子出面還錢 店家不收還招待：盼不要再犯 - 社會 千萬財產被未婚妻2個月爽花500萬 多金男崩喊悔婚 - 社會 存錢吃火鍋界LV「橘色」 女大生慘遭老鼠鑽褲管 業者：全面再消毒 - 社會 南投驚爆私刑打死人 色男猥褻幼童遭家屬痛毆亡 - 社會 嘉義「鴻彬大」驚傳驟逝 牽動地方勢力消長 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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