桃園中壢住宅火警1女性受傷。(消防局提供)

桃園市中壢區福壽一街29巷10時35分發生住宅火警，消防局第二大隊調派消防車11輛、救護車2輛及消防人員35名前往灌救，現場為6層樓RC建築，燃燒頂樓疑似塑料板約15平方公尺，火勢迅速於11點02分撲滅，幸無人員受困受傷，損失待估，起火原因由鑑識人員調查中。

現場燃燒5樓廚房廚具、廚櫃及6樓雜物，1名33歲女性右手燙傷、吸入性嗆傷意識清楚送往醫院救治，起火原因有待火調科進一步調查。

(中時 )