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(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/4V0zAbbEAT — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2020

「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星總算在熱身賽上場！17日只打上半場的詹皇，拿11分、2助攻與2籃板，一眉哥也有10分、4籃板，湖人卻靠板凳發威，終場112比107逆轉擊退太陽，熱身賽3連勝，至今未嘗敗績。

或許是太久沒上場打球了，詹姆斯第1節表現相當低迷，單節4投0中，僅靠罰球拿到1分，另有1助攻、1籃板，安東尼戴維斯則在首節拿下6分、2籃板，幸好湖人換成庫茲馬挺身而出拿下10分，打完首節，僅以21比25落後太陽。

來到次節，詹姆斯總算逐漸找回應有身手，單節投6中4、3罰2中，包辦10分，帶領湖人不僅超前，更打出18比4猛攻，一舉擴大領先優勢到14分，打完上半場，湖人反以53比44領先，詹皇與安東尼戴維斯也宣告提前打卡下班。

沒想到第3節湖人徹底熄火只拿16分，卻被太陽單節轟下39分，打完前3節，湖人69比83落後，幸好末節靠著荷頓塔克、庫克等人發威，單節再轟43分，也讓場上情勢再次逆轉，湖人最後就以5分之差贏球，也保住熱身賽不敗之身。

湖人得分最高的是庫茲馬的23分，荷頓塔克也有18分，哈瑞爾11分、6籃板，庫克10分；太陽以先發中鋒艾頓21分、9籃板，戴文布克16分、7助攻與4籃板，傑逢卡特15分，克勞德11分，布瑞吉斯10分、3助攻與3籃板。

(中時 )