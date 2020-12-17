國安會秘書長顧立雄昔日發言被翻出來。（國會頻道）

國安會秘書長顧立雄今天到立院司法法制委員會報告並備詢，國民黨立委鄭麗文就萊豬進口問題與顧立雄舌戰，由於顧立雄頻顧左右而言他，甚至讓會議主席李貴敏不得不介入，讓會議一度緊張。鄭麗文問顧立雄，吃了萊豬之後到底能加入什麼國際組織？顧立雄僅回答去除貿易障礙是必要條件，鄭麗文則反嗆，「哪一個？你怎麼回答不出來？」

鄭麗文一開始針對日本核食問題問顧立雄，鄭麗文說，顧立雄已經說與日本代表餐敘當天沒談核食，那就不追問了，但是當天是否有外交部長或是衛福部長也有參加？顧立雄表示，基於禮儀他不方便透露當天受邀的人，但可以明確回答，這兩人都沒有參加。

鄭麗文再問顧立雄，國安會是否有跟總統討論過日本核食開放的問題？顧立雄強調，國安會是幕僚諮詢單位，不是決策單位，「明確的說，我並沒有被授權去談論這件事。」

此番回答讓鄭麗文無法接受，雙方開始論戰，鄭麗文質疑，這樣的說法會讓媒體或外界懷疑你是不是就是在討論開放了，顧跳針強調自己沒被授權。鄭麗文再問，那有討論萊豬嗎？顧立雄仍強調自己只是諮詢機關。

主持會議的李貴敏也看不下去，要求暫停時間，要顧立雄針對問題回答，有討論還是沒討論，有就是有，沒有就是沒有。顧立雄說，那是因為鄭提了兩個問題，一個是跟日本代表有沒有討論日本食品開放，一個是有沒有被授權提供這樣資訊。鄭麗文說，「我什麼時候這樣問你？」

李貴敏隨即宣佈會議休息協商，要顧立雄針對問題回答，牽涉機密就不回答。休息後顧立雄明確回答，萊豬問題有提供總統相關諮詢，日本食品進口的問題「並沒有討論」。

鄭麗文接著拿出顧立雄2016年當立委時受訪的新聞質詢顧立雄，當年顧立雄說萊豬「沒有擋不下來的問題」，也說要清楚標示萊劑等，後來談到TPP，也說不能讓到底線以下，昔日擔任立委的顧立雄如此主張，為什麼現在擔任國安會秘書長的顧立雄，會讓總統做出開放萊豬還不能標示萊劑的決定？

顧立雄則說，剛剛主席已經協商了，針對討論內容不能公布的部分，委員怎麼沒有尊重？國安會只是諮詢機關沒辦法對外做說明。李貴敏又再介入主持，她認為鄭麗文是在問顧立雄過去與現在的看法怎麼不一樣，沒有觸及國安會內部討論的議題，顧立雄應該針對問題回答。

顧立雄也要求鄭麗文不要再打斷他回答，讓鄭麗文又生氣嗆他「你沒針對問題回答我當然打斷你，不要廢話這麼多」，顧立雄解釋，他當時的想法就是要依據國際標準、科學證據，現在國際有訂標準，衛福部也有訂出安全容許量，就沒有不安全的問題，至於萊劑標示，現在都有在做產地標示，萊劑則是廠商自主標示，沒有哪個國家會規定標示萊劑。

鄭麗文再質詢，美國總統當選人拜登說他們國內環境還沒強化前不會簽任何協議，這樣會不會考慮重新談判先不要進口萊豬？顧立雄說，美國民主共和兩黨對於萊豬開放立場都是一致的；鄭麗文問，「那吃萊豬可以加入哪個組織？不要不回答就講五四三。」

顧立雄說，要加入區域整合協定，去除貿易障礙是必須的，鄭麗文說，「加入哪一個？你怎麼答出不來？」顧立雄說，「不管你要加入CPTPP或是跟美國談判...」，鄭麗文打斷，「CPTPP又沒有美國，跟萊豬什麼關係」，顧立雄解釋，加入WTO都被要求遵守相關規則，但是有不必要的貿易障礙存在在哪裡，所以是要重返區域協定或是跟美國談判的必要條件，鄭麗文問，「吃萊豬就能參加，你保證嗎？」，顧立雄說，「去除貿易障礙是必要條件。」

最後鄭麗文問，外傳行政院長蘇貞昌可能會被換掉，而顧立雄是接任閣揆的其中一個人選，蔡總統有沒有徵詢過顧的意見？顧立雄回答，「完全沒有。」

(中時 )