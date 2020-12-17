南迴鐵路電氣化將於23日通車，立委劉櫂豪（左四）邀請交通部長林佳龍（左五）及行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷（左六）17日搭乘首班由台東開出的普悠瑪試乘列車。(蔡旻妤攝)

南迴鐵路電氣化將於23日通車，立委劉櫂豪邀請交通部長林佳龍17日搭乘首班由台東開出的普悠瑪試乘列車；林佳龍表示已經編列了11億元預算，將結合在地特色和人文，將把南迴鐵路發展成觀光鐵道。

鐵道局表示，南迴鐵路電氣化施工期間克服了許多艱難，包括多良改線段的切化、多良改段下邊坡的保護工程、新建利嘉橋等；並且縮短了行車時間，高雄到台東減縮27分鐘、高雄至花蓮也縮短39分鐘，大幅疏解公路容量不足問題。

林佳龍指出交通部前瞻預算2.0版已編列11億多元，計畫進行鐵路車站美學及功能提升，將車站特色結合在地文化與生態，以及人文和自然的景觀，南迴鐵路發展成觀光鐵道，已進入立院最後審查階段。

劉櫂豪說，南迴鐵路正式通車後，從23日到2021年1月3日的搭乘民眾都能享受優惠票價。環島鐵路將進入搭乘台鐵和高鐵只要9小時，全程搭乘台鐵則需11.5小時。另外，台鐵向日本採購的新款列車，原預計年底交車，但受到疫情影響延遲，預計明年中交車，屆時不論乘車舒適度和運量都會提升。

鐵道局說明，電氣化亦減少廢氣排放，改善沿線空氣品質，南迴線柴油列車由36班次減為18班次；另外，建立完善接駁公共運輸，有助提升東部觀光遊憩服務。電氣化通車後民眾可享受舒適快速、風景秀麗、安全又節能的鐵路運輸服務。

(中時 )