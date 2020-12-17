恒生指數17日高開148點，報26,608點，開盤後一度下跌69點，低見26,390點，隨後反彈，半日收報26,481點，上漲21點，成交額為656.07億港元。國企指數半日收報10,490點，上漲28點，漲幅為0.3％。
香港信報報導，個股方面，騰訊17日半日上漲0.9％報576.5港元，成交居首，達到37.65億港元。阿里巴巴半日上漲2.1％至256.2港元。
此外，中生製藥上漲5.9％，為半日表現最佳藍籌股。百威亞太半日下跌5％，為表現最差藍籌股。
(工商 )
恒生指數17日高開148點，報26,608點，開盤後一度下跌69點，低見26,390點，隨後反彈，半日收報26,481點，上漲21點，成交額為656.07億港元。國企指數半日收報10,490點，上漲28點，漲幅為0.3％。
香港信報報導，個股方面，騰訊17日半日上漲0.9％報576.5港元，成交居首，達到37.65億港元。阿里巴巴半日上漲2.1％至256.2港元。
此外，中生製藥上漲5.9％，為半日表現最佳藍籌股。百威亞太半日下跌5％，為表現最差藍籌股。
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