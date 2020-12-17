婚姻是需要多加思量的人生大事啊！一位男網友表示，他辛苦工作累積1600萬元財產，去年透過婚友社認識未婚妻，未料，兩人自今年10月談結婚，短短籌備婚禮期間就被她花掉500萬元，男網友突夢醒臨門一腳悔婚，勸世文一發出，引起網友熱烈討論。

一位男網友16日在臉書專頁《靠北婚姻2.0》匿名投稿，內文寫道，2019年間透過婚友社認識了一位女子後迅速墜入情網，兩人自今年10月開始計畫步入婚姻，沒想到談結婚的過程中，竟讓原PO大喊停，崩潰寫下：「我悔婚了」。

原PO指控，前未婚妻與他父母完全是「吃人骨頭」，原PO先前因辛勤工作用「肝」累積下近1600萬元的財產，但女方卻獅子大開口，花他錢絲毫不手軟。原PO崩潰列下10條女方惡行，其中新房部分，要求記女方名下，錢由他全額付；女方開出的聘金則為，小聘38萬、大聘108萬，事後錢放在女方名下。

此外還有，婚紗到沖繩拍、辦副卡、掌控薪水、婚宴必須辦在五星級飯店、買車、婚後不煮飯，三餐外食吃餐廳等，讓原PO完全不能接受，更在文末直言，當初是腦殘才向她求婚，更勸諫廣大男性不要犯和他一樣的錯誤，傻傻葬送500萬元。

文發出後，不少網友熱烈回應，「還好最終大頭戰勝小頭，恭喜」、「搞不好對方有上億存款～不然你先查查她的」、「還好婚前清醒！也很想知道，那女的是長得多漂亮，條件多好」、「算你還有頭腦！在男人眼裡美的女人很多，但要娶個美到心裡的女人」。

(中時新聞網)