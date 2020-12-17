全球資金狂潮下，總是上沖下洗的比特幣行情，跟著順利飛越兩萬美元關卡；全球不少主流金融機構都陸續認同加密貨幣的價值，這讓專家預期比特幣的市值由目前的3800億美金，上看一兆美元，也就是不久的將來，仍有兩倍以上的成長空間。

從投資的角度來看，台股指數屢創新高，比特幣也從年初的四千美元低谷，大漲了四倍多，當然會吸引更多的投資人進場佈局。只不過，加密貨幣與區塊鏈技術，是否有更多的應用場景，仍然是台灣產業發展的關注焦點。

以港口航運為例，高雄港有超過150條全球航線，若運用區塊鏈及智慧合約，就能節省人力、物力、財力，並可有效節省兩成以上成本支出。科技部國網中心，也已經與華碩雲端，以及多家區塊鏈新創團隊合作，正加速打造「國家級區塊鏈平台」，期望有更多實質應用能夠落地，要讓台灣的軟體與網路產業，不要又是一開始就輸在起跑點上了。

國發會的台灣區塊鏈大聯盟，過去兩年推動區塊鏈技術的落地應用越來越廣泛，如今已拓展至包括醫療、製造、農業、運輸、數位版權及公共事務等多元領域。更實際的例子是，先前美國總統大選的郵寄選票爭議，如果能以區塊鏈來進行投票，從投票前的身份驗證，到投票結果後的上鏈不可更改，都已是技術上可行的環節。

為了探討台灣區塊鏈與加密貨幣產業發展方向，第四屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，將在2021年1月6日在台北喜來登大飯店舉辦。確認與會的海內外產官學研領袖，包括副總統賴清德、立法院副秘書長高明秋、中信金融管理學院講座教授陳美伶、Kneron創辦人暨執行長劉峻誠、秘銀暨CREAM Finance創辦人黃立成、國際電信區塊鏈聯盟主席吳陵等貴賓講者。

(時報資訊)