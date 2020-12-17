臺灣指數公司中小型代表300報酬指數2020年第4次成分股定審，成分股納入22檔，今（12月17日）起生效。新入列的小型代表300報酬指數成分股，今早大同(2371)、緯穎(6669)及鑽全(1527)等個股表現優於大盤。

新納入的22檔成分股包括:環泥(1104)、華夏(1305)、堤維西(1522)、鑽全(1527)、永光(1711)、春源(2010)、燁輝(2023)、南帝(2108)、敬鵬(2355)、大同(2371)、日勝生(2547)、開發金(2883)、佳醫(4104)、冠星-KY(4439)、新唐(4919)、立積(4968)、達運(6120)、元晶(6443)、緯穎(6669)、達方(8163)、中保科(9917)、達麗(6177)。

大同昨晚間發布重訊，表示收到美國加州洛杉磯中區法院通知，核准大同美國公司（TUS）重整計畫。大同表示，大同原對TUS綜合持股約50%，在完成重整之後，大同已無TUS任何股權。

TUS是在去年9月底向洛杉磯中區法院聲請公司重整，原因是2011年TUS作為協助採購，在供應商Hemlock要求下，和台灣的綠能公司共同與Hemlock訂立三方多晶硅原料供應契約；但是，原料市場價格在之後迅速崩跌，導致台灣綠能公司步入解散清算程序，TUS也可能面臨訴訟及債務求償，因此提出聲請重整，以解決可能的債務。

緯穎(6669)日前獲外資評等「表現優於大盤」，並將其納入追蹤個股，看好持續受惠於超大型資料中心資本支出回溫。緯穎是全球第2大伺服器代工廠，營收規模僅次於廣達(2382)。今年第3季經過超大型資料中心客戶調整庫存後，緯穎第4季營收可望較第3季成長。緯穎今年前11月營收1715.6億元，年增18%，已經高於去年全年。

(時報資訊)