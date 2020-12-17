5G毫米波、開放式網路平台以及新PC為後續10年科技產業3大亮點，5G毫米波2035年整體市場規模上看13.2兆美元，在日本樂天的登高一呼下，開放性的網路平台也成為網通業後續重要風向球，高通資深副總裁暨CDMA事業部營運長陳若文更將其比擬為「破壞性創新」，台系相關受惠股也紛紛浮出檯面，且相信未來台灣產業的機會將會更多。

今年全球5G正式邁入商用，5G毫米波(mmWave)也被點名為未來幾年通訊市場重要技術，高通就看好，5G毫米波上路後，整體市場規模在2035年將上看13.2兆美元，其中智慧製造產值更達4.77兆美元，陳若文就表示，5G毫米波的速度和光纖一樣，等於使用者無時無刻都享受光纖的速度。

除5G毫米波的普及度備受期待外，陳若文也點名開放性網路平台也會成為運營商選擇的一大趨勢，以目前國際案例來說，日本樂天是第一開放性的網路平台，其能讓成本大幅降低，而該趨勢對台灣產業的意義就是為網通廠帶來更多機會，現在已經看到有小型基地台成功打入樂天供應鏈，且現在只是開端，後續更會帶動一股新PC的變革，且日前蘋果端出首批採用Arm架構的Mac產品，就是相當具有意義，PC廠除了印象中的英特爾外，還有更多不同的選項，而台勢必將會有更多廠商有機會有更多的表現空間。

陳若文進一步解釋，開放性網路平台好比是「破壞性創新」，新公司沒有包袱所以可以在面對創新的時候更有衝勁，就好比電動車產業，傳統的汽車產業在進入電動車領域時，需要考慮太多、有包袱，反而走的比較慢。

陳若文表示，開放性得網路架除可以在架構上降低成本，例行的每天成本也一樣降低，相信會有越來越多的國家跟進，這是必然的趨勢，目前全球大廠中僅剩下華為、ZTE、愛立信等尚未加入。

樂天電信(Rakuten)為全球第一個採虛擬化無線接取網路(vRAN)的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成本30%，最終更希望維護成本可降低70%，因而，樂天電信找上台廠的廣達(2382)、智邦(2345)、中磊(5388)、立端(6245)、台揚(2314)等廠商合作，廣達負責代工供應 5G專網場域內的伺服器，智邦供應其高階100G交換器、中磊供應其Small Cell、台揚供應5G基地台的RRH(Remote Radio Head)、廣達又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電(6416)等廠商，在vRAN 5G專網架構之下，電信運營商(Service Provider)角色更顯重要，與Servive Provider關係密切之台系網通廠商將成為趨勢受惠業者。

研調機構資料指出，無線接入網聯盟，OpenRAN Alliance包含Facebook、Mavenir、Vodafone、Rakuten等產業大廠，領導的電信基礎設施計畫，其中推出Evenstar RRU Program，聯盟目標希望能夠在OpenRAN生態體系中，為電信營運商提供4G、5G網路RU Company Report ，而新一代的RU支援O-RAN聯盟的分散式架構，能夠讓營運商提高部署彈性，降低部署成本，預期將成為網通與系統業者長線成長動能。

至於高通在新竹的打造的高通台灣營運與製造工程暨測試中心，儘管碰到疫情，但現在依舊比原來規畫的時間提早兩個月，預計2021年9月就會完成大樓部分，2022年初正式落成。

(時報資訊)