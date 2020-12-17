立院表決萊豬開放行政命令前夕，民間反瘦肉精毒豬聯盟、醫師蘇偉碩等人今向蔡政府喊話，政府本該替人民服務，但蔡政府卻只為「一人」服務（指蔡英文），讓台灣走向獨裁政治；希望蔡總統能讓黨籍立委有自由投票的權利，不要全都成為美國肉商代言人。他們表示，「台灣人的命也是命」，請政府不要對外談判軟弱、對內壓迫強硬。

反對萊豬進口的醫師蘇偉碩，在網路發表萊劑毒性，遭衛福部告發涉犯《食安法》。對此，民間反瘦肉精毒豬聯盟今在立院表決萊豬開放行政命令前夕，與蘇偉碩一同出面向蔡政府喊話。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，針對萊豬開放與否的爭議，該聯盟已逐一對所有立委進行立場調查，其中國民黨、民眾黨、時代力量所有立委，及無黨籍立委高金素梅共46人，全都對萊豬開放政策表達反對。而民進黨團部分，只有莊瑞雄辦公室表達「反對廢止行政命令」，其他則是不回答、不表態。

李建誠說，當各機構的民調皆顯示多數民意反對萊豬進口，而民進黨立委迄今卻不願表態反對萊豬，這代表民進黨準備以黨意凌駕民意，讓台灣民主倒退，出賣選民健康。因此，在立法院表決結束後，聯盟將把所有投下贊成票的立委逐一公布，「希望蔡總統可以開放黨籍立委自由投票的權利，不要成為美國肉商的代言人。」

2020秋鬥總指揮林子文表示，政府本該為人民服務，結果現在的政府卻只為一個人（指蔡英文）服務，讓台灣出現獨裁政治，人民勇敢站出來抵抗獨裁政策就是必然。因此，他們規劃在25日晚間7點至9點，從自由廣場出發繞行立院3圈，全程靜默，要藉此表達台灣民主已瀕臨死亡的狀態。

除此之外，林子文說，31日晚間，則會在自由廣場旁的信義路一段上，舉行跨年晚會，邀請民眾在跨年的這一夜對獨裁政府表達不滿。

遭衛福部告發「查水表」的醫師蘇偉碩則說，台灣民意基金會董事長游盈隆上週公布的民調也顯示，各縣市、各年齡層、不分性別，反萊豬進口的比例均遠大於支持，結果連台灣駐WTO的代表都說萊豬標示會被報復，讓人不解台灣明明最有資格禁止萊豬，政府不知道是受到什麼壓力或收了什麼好處，居然不敢跟美國人說不，「政府就是對外談判軟弱，對內壓迫強硬」。

對於台中市長盧秀燕因反萊豬遭AIT公開指為製造假訊息，蘇偉碩聲援說，他完全認同盧秀燕的做法，因為當中央要強行通過萊豬進口行政命令，唯一解決的辦法，就是由地方議會透過自治條例擋下，「這是在幫中央承擔責任，結果政府卻讓扛壓力的人受到打壓，請問蔡總統可以這樣做嗎？」

「美國人的命是命，台灣人的命也是命，希望AIT把訊息帶回去給美國人。」蘇偉碩說，聽聞AIT處長酈英傑對中國文學非常有造詣，所以做一首詩送給對方，就是「台美老朋友，已煮東坡肉，無『萊』賓主歡，易飲將進酒。」也許酈英傑會寫得更好，希望他來指教。

李建誠也表示，非常肯定盧秀燕的做法，希望AIT基於民主與科學價值，好好與台灣民間對話，若認為他們散佈不實資訊，歡迎拿出科學證據，平心靜氣溝通探討，不要動用政治力讓台灣走向言論自由的寒蟬效應社會。

(中時 )