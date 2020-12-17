買新機車時，不少人會有前端坐墊太高的問題。近日，網路瘋傳一張「削坐墊」的照片，那畫面猶如「切蘿蔔糕般」，眾網友看了全歪樓直呼「流口水」。

一名網友（15日）轉發車友社團照片到臉書《路上觀察學院》，並寫下「看起來好好吃」。照片中一名阿嬤拿著刀在路邊替機車車主削坐墊，手法就像切蘿蔔糕，只見坐墊褪去外皮後，露出雪白的內裡，畫面相當療癒。

照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，不少網友都看傻眼，起初以為看到菜頭粿、茯苓糕、水蒸蛋糕等，後來才恍然大悟，大批人歪樓留言，「加點油蔥酥或是辣油，冷冷的就很好吃」、「切之前刀子要先保持溫熱，這樣奶油才會滑順完整」、「這家我去過，老闆人很好我大愛」、「請問這在哪裡拍的？自從阿嬤過世之後，我就沒吃過這味了」。

該張照片也被轉傳到《Dcard》，同樣引爆話題，有網友分享，阿嬤的功夫是機器無法取代的，全台不少店家有此服務，平均服務一位客人要花上一個小時，有些比較有名的老店採預約制，需等上一個禮拜時間；另外也有網友笑稱這是「夕陽產業」，因為有些很夯的店家客人較多，可能排隊排到都看見夕陽了，才輪得到。

(中時新聞網)