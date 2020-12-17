美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日宴請900名外交官家人用餐，慶祝節日，不過當天出席人數竟不到70人，引發關注。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）未以身作則，仍堅持開趴，15日宴請900名外交官家人用餐，慶祝節日，不過當天出席人數竟不到70人，引發關注。

《華盛頓郵報》（ Washington Post）報導，蓬佩奧與夫人蘇珊（Susan）15日宴請900名駐外人員的家人用餐，慶祝聖誕節，這些駐外人員因為派駐風險較高的國家，例如伊拉克與阿富汗，因此家人、小孩不能一同前往。

蓬佩奧事前預計邀請900名外交官眷屬，不過截至14日晚間，只有約70人回應將參與，周二宴會上出席的人數更少。

2名官員說，蓬佩奧原本要在宴會上致詞，不過臨時取消行程，由他人代打。目前尚不清楚蓬佩奧因為什麼原因取消致詞。

新冠肺炎疫情肆虐美國，公衛專家已經警告民眾不要在聖誕假期間舉行室內聚會、派對，美國國務院先前也已經呼籲各美駐外使館、機構今年以視訊方式慶祝佳節，不過蓬佩奧卻未以身作則，為駐外人員眷屬舉辦一系列「節慶派對」，除了周二，周三也有一場。

Scoop: Hundreds of people skipped Mike Pompeo’s indoor holiday party today, in wake of health concerns, per two U.S. officials. 900+ invites went out, roughly 70 RSVP’d, fewer actually showed up, per sources. https://t.co/oichJK97Co — John Hudson (@John_Hudson) December 16, 2020

蓬佩奧舉辦大型趴的消息事前已經引發外界撻伐，國務院強調，所有賓客會被要求戴口罩、以及遵守社交距離，不過現場照片顯示，賓客仍得摘掉口罩吃東西，一位戴著口罩的聖誕老公公逐桌和小朋友、家長閒聊。

2名匿名受邀賓客對這次宴會表示失望，認為這場活動只會讓他們及員工陷入險境，一名外交官妻子表示，因為先生駐外，如果她因為參與宴會生病，家裡就沒人可以照顧孩子，她痛罵這是一場「完全不負責任」的派對。

美國國務院16日宣布，蓬佩奧和新冠肺炎確診者接觸過，將會進行隔離，不過蓬佩奧本人的新冠病毒檢測結果為陰性。國務院並未說明蓬佩奧何時、何地接觸到確診者。因為蓬佩奧接觸過確診者，原定周三舉行的派對已經取消。

(中時新聞網)