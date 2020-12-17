南投縣埔里鎮1名孩童遭猥褻，猥褻加害人被逮捕後卻遭孩童親屬動用私刑打成重傷，該加害人送醫後於16日下午不治。

南投地檢署與警方17日下午將前往醫院相驗，進一步此案調查。

教育創客論壇 致理科大登場
《半導體》營運展望轉佳 華泰放量穩揚

(中時 )

#猥褻 #私刑 #色男 #家屬 #打死