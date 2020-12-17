南投驚爆私刑打死人 色男猥褻幼童遭家屬痛毆致死 13:042020/12/17 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家屬動用私刑，將猥褻男痛打致死，南投地檢署與警方17日下午將前往醫院相驗，進一步此案調查。（黃立杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣埔里鎮1名孩童遭猥褻，猥褻加害人被逮捕後卻遭孩童親屬動用私刑打成重傷，該加害人送醫後於16日下午不治。 南投地檢署與警方17日下午將前往醫院相驗，進一步此案調查。 教育創客論壇 致理科大登場 《半導體》營運展望轉佳 華泰放量穩揚 (中時 ) #猥褻 #私刑 #色男 #家屬 #打死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 後疫情時代 5G產業商機引爆 04:102020/12/17 投資理財 「蹲點．台灣」充實青年軟實力 在實踐中看見真正的台灣 11:262020/12/17 社會 台積給股息60億 股民的年終獎金 04:102020/12/17 財經要聞 遭AIT批散播布不實資訊 盧秀燕說話了 12:222020/12/17 政治 蘇偉碩遭「查水表」 國民黨高雄巿議員齊聲援 10:302020/12/17 政治 威潤奪日車聯網大單 創百億商機 04:102020/12/17 證券．權證 用設計串聯四代人 專屬客變飯店級質感美宅 11:082020/12/17 居家生活 專家傳真－2021年我國經濟成長動能 半導體業領銜擔綱 04:102020/12/17 專題周報 《台北股市》外資拱升新台幣 明年台股彈雙Key 10:002020/12/17 財經 上銀攻電動汽車零件 後年出貨 04:102020/12/17 證券．權證 《類股》食品展＋雙旺季 族群「食」指大動 11:082020/12/17 財經 社會熱門新聞 存錢吃火鍋界LV「橘色」 女大生慘遭老鼠鑽褲管 業者：全面再消毒 - 社會 嘉義「鴻彬大」驚傳驟逝 牽動地方勢力消長 - 社會 彰化戰備跑道處傳火燒車 駕駛救貨不成右手慘燒傷 - 社會 屏東縣3名前議員貪汙 判刑定讞須坐牢 - 社會 曾是奧運柔道國手 「金牌」所長嚴國哲病逝醫院 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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