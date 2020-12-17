期待能有更多時間與家人一同渡過，經營美好的回憶？說到洗碗機品牌，可能你第一時間就會想到BOSCH。隨著台灣洗碗機市場日漸成長，BOSCH展望未來，仍相當看到台灣家電市場。透過細心了解台灣消費者對於現有家電，例如洗衣機、洗碗機使用上的疑慮，將持續透過具備德國工藝品質的產品、加入跟上潮流的4S特色，並且能解決消費者痛點的產品，持續穩定在台灣家電市場拓展。

BSH博西家用電器台灣執行長暨董事長警經理傅睿博士（Dr. Florian Fuhl），來自德國柏林，來台工作已經3年半，相當喜愛台灣。他分享到，BSH是德國起家的家電集團，1967年成立至今，已有超過50年歷史，是歐洲最大的家電集團，員工數達到58200人（統計至2019年）。BSH旗下全球性、歐洲在地品牌眾多，BOSCH、GAGGENAU則是有進軍台灣的家電品牌。

1982年透過代理品牌進入台灣，2012為了讓台灣消費者更加認識品牌，2012成立B/S/H/台灣，並且陸續在高雄、台中、新竹、台北設立BOSCH展示中心，也在2018年開設GAGGENAU 2.0展示空間。雖然進軍台灣的時間並不長，BOSCH在台已經推出烤箱、洗衣機/乾衣機、洗碗機、咖啡機、吸塵器等類的家電用品。

他分享到，在2020年因為疫情影響，人們待在家的時間更長，也讓在家烹飪、烘焙的需求提升，因此也讓好用的優質家電更受重視。第二，疫情也讓人們對於清潔、殺菌等理念更為重視。第三，在出國旅遊的需求遭到限制的情況下，人們更多將旅行的預算轉移到家庭的消費中，將家裡佈置打造的更便利、更溫馨。因這三項2020年的趨勢，輔以在台的銷售策略，B/S/H/ 2020年在台銷售達成了超過2位數的成長，寫下不錯的成績單。因此傅睿博士也相當看到，類似的趨勢將會延續到2021年，持續為品牌帶來成長。

BOSCH行銷部協理洪仲桂則在今日分享了BOSCH在台品牌策略，首先是「品質至上」。他引述品牌創辦人Robert Bosch的格言，指出「對於品牌的價值信念以及對消費的承諾，勝過眼前的利益」，並認為「最不能接受的事情就是失去消費者對他的信任」。因此BOSCH一直以來都給予消費者耐用、高品質、承襲德國工藝等品牌特色。此外，則是品牌對於永續發展相當重視，除了產品壽命長，也運用各樣科技透過省水、節電等方式來愛護台灣。

第二，則是掌握市場趨勢來推出合適的產品。因此了解消費者家中廚房設計與需求，就相當重要。在開放式廚房潮流越來越流行的趨勢下，BOSCH就因此推出兼具時尚（stylish）、節省空間（space saving）、安全性（safe），聰明設計（smart）等具備4S特色的產品。

第三，則是以消費者為核心，解決用戶痛點。舉台灣市場為例，洗碗機在台灣滲透率只有3%，相比歐美60%~80%的滲透率來說低上許多。BOSCH發現，主因來自許多消費者對於洗碗機使用上的疑惑，包含洗碗機是否浪費水電、不清楚如何在既有空間中安裝、且對價格也有疑慮。因此BOSCH提供90天試用期，不滿意可以直接退費的策略；也提供免費到府安裝評估的服務。也提出「是家人渴望你的陪伴，不是髒碗盤」的感性訴求，成功抓住消費者的目光，有效提升洗碗機在台銷售。

BOSCH烤箱類產品擁有烘焙感應器技術，不需設定時間、溫度也可以烤出完美成品。（黃慧雯攝）

BOSCH洗碗機則是採用了獨家沸石烘乾專利技術，能夠順利烘乾碗盤。（黃慧雯攝）

以目前BOSCH在台推出的家電產品中，有不少都採用了特殊科技，並且能解決許多消費者對於特定家電的疑慮。例如針對AntiStain洗衣機就能有效潔淨血漬、汗漬、泥漬、油漬等四種污漬；而i-Dos洗衣機則是可以精準投放洗劑，降低洗劑殘留引發的過敏問題。洗碗機則是採用了獨家沸石烘乾專利技術，透過天然礦石沸石來吸收洗碗機當中的水氣會釋放熱能的特性，達到更好的烘乾效果。烤箱類產品則是透過門上的四層玻璃，能安全隔離烤箱中的高溫，帶給居家環境更高的安全性；對於料理新手，則可使用烘焙感應器根據感測到的麵糊濕度與含氧量，自動決定烘烤時間，讓你輕鬆入門。可說對於不少台灣家庭使用家電時的痛點，都提供了貼心的解決方案。

針對今年在台取得兩位數的業績成長，BOSCH也展望2021年也期待能夠維持兩位數的成長，並且預計烤箱、洗衣機、洗碗機都會推出功能提升的新品。

(科技)