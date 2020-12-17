大同公司今年6月30日在股東會上刪除部分股東表決權，引發爭議，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱投保中心）因此提告請求解任大同前董事長林郭文艷的董事職務。台北地院認為，林郭確實嚴重違反相關規定，判投保中心勝訴，可上訴。

法官認為，股東資金是否屬於違法陸資，應分別由金管會、經濟部調查認定，林郭文艷雖擔任股東會主席，但不具調查能力，也無認定權限，卻自行認定鄭文逸等股東是陸資，而刪除表決權，應已違法；另本案並非企業併購，林郭卻以王光群等五群組股東未依法申報併購，認定無表決權，也違反公司法、大同公司章程等規定。

法官指出，林郭文艷導致大同自今年7月2日起列為全額交割股、暫停融資融卷交易、不得自辦股務、經濟部准許市場派召集臨時股東會，確實降低公司商譽、再次支出股東會成本費用等，造成公司莫大損害。

法官並指，林郭文艷自2018年2月1日接任董事兼董事長，依其社會經驗、教育知識、經營能力及眼界，理應知悉公司治理精神，懂得尊重股東權利，卻在股東會逕自刪除表決權，再以律師出具法律意見書合理化自身不當行為，藉此脫免責任，已不適合主掌公司經營。

法官痛批，林郭文艷本次行為凸顯我國股東會亂象，若未依法解任，將成為其他經營者模仿的對象，不利我國公司治理的法制發展，林郭擅自剔除股東表決權，違反受託人義務、手段不符比例原則、違背公司治理精神，確已嚴重違反相關規定，故判解任林郭董事職務。

(中時 )