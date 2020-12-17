北市廖姓男子17日上午10點多到士林地檢署開庭，等候時突然身體不適暈倒，臉部撞擊地面，一旁民眾見狀，立刻使用心臟去顫器（AED）施以急救，並通知警消到場，經送醫救治仍回天乏術，11時許宣告不治，警方已通知廖男的胞弟到醫院了解，並報請檢察官相驗。

62歲廖姓男子因肇事逃逸案，今上午到士林地檢署應訊，10點半許，站在407偵查庭外等候開庭時，身體突然感覺不適，直接暈眩倒地，臉部撞擊大理石拋光地板，當場血流不止。

此時正巧有醫師在旁等候開庭，見狀立刻拿起AED實施電擊急救，並通知警消到場，已失去生命徵象，經救護車送往陽明醫院，11點多宣告不治，士檢法警立刻以塑膠帆布拉起封鎖線，避免不知情民眾突見地上血跡，現已通知士林分局鑑識人員到場採證，並調閱監視器錄影，釐清廖男事發前狀態。

警方初步了解，廖男並沒有與家人同住，已經聯繫胞弟，至於是否因天氣變化猝死，還是其他疾病所致，檢警將後續調查釐清。

(中時 )