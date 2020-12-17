解放軍陸軍第72集團軍猛練城市攻防戰

央視在上周播出的「軍事紀實」中，報導了解放軍的模擬城市攻防戰演訓，其中秀出96A型主戰坦克和04型步兵戰車。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，這些武器是為在台灣複雜的地形中戰鬥而設計。而這凸顯了解放軍認為，一旦解放軍登陸台灣，城市戰將無可避免。影片中參加演習的，是派駐浙江省湖州市的解放軍陸軍第72集團軍，而監督演習的，則是東部戰區司令部。

報導說，代表解放軍的紅軍擁有兵力230人與30輛坦克，而守城藍軍則有兵力70人與6輛坦克。而紅軍在坦克和兩棲戰車的掩護下，除去了地雷、防坦克三角錐，還有藍軍所佈下的蛇腹形鐵絲網等其他障礙，但紅軍不到3小時，就攻佔了城市。

這是解放軍模擬兩岸衝突的典型演習，雖然模擬台灣部隊的藍軍似乎擁有地理優勢，但卻受限於薄弱的火力和部隊。此外，報導指出，這次演習在於協助解放軍機械化裝甲步兵旅擺脫一些山地作戰訓練養成的習慣。

台灣防務專家亓樂義說，近年來，城市攻防戰已成為第72集團軍的重點訓練項目。他指出，45噸重的96A型坦克能在台灣到處是河流，山區和橋梁的複雜的地形中作戰。而能通過島內河流和丘陵的輕型04型步兵戰車，則能與96A型坦克搭檔。不過，他警告，要模擬台灣複雜的地形並不容易，而沒有人比台灣部隊更熟悉台灣。

另一方面，香港軍事評論員宋忠平說，解放軍預料，萬一兩岸爆發戰爭，奪島將面臨棘手挑戰，將準備出動075與071型兩棲攻擊艦載運坦克登島。他指出，動用主戰坦克打巷戰是現代戰爭中最普遍的戰術之一。不過，最後決戰中方要全面控制台灣，應該還是要靠地面部隊和海軍陸戰隊。

此外，宋忠平強調，央視最近會播放城市攻防戰的影片，在於警告台獨勢力。

(中時新聞網)