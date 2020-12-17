縣市首長執政即將屆滿2周年，中華亞太菁英交流協會進行系列民調，台南市長黃偉哲施政表現獲得78.2％市民滿意，施政表現讓台南市民感到光榮的高達82.5％。

中華亞太菁英交流協會今天公布台南市最新市政滿意度民調。根據顯示，黃偉哲市長領導的市政團隊，在過去3個月施政表現，獲得7成以上市民肯定。滿意度最高項目為「推動醫療衛生、關心民眾健康」，有82.4％市民肯定市府作為。在「發展觀光旅遊與休閒活動」上，則有80.3％市民滿意施政，也有75.4％市民對市府推動「公共安全與消防」表示滿意；在「重視環保、提高環境品質」獲得71.1％滿意度。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，今年碰上全球疫情，具備公衛背景的黃偉哲正好發揮優勢，將防疫作為擴散到長照機關、學校、市場等地，獲得市民高度肯定。由於台灣封鎖國門引起國旅大爆發，向來被視為國旅重鎮的台南也因各種大型活動與農各產推廣，在觀光表現反而超過往年，旅宿業逆勢增加超過90家，因此也呈現在民調的支持和滿意之上。

其他調查項目雖然低於7成，但除了「改善交通狀況」只獲得58.9％滿意度，其他在「長照托育與社會福利」(68.4％)、「維護地方治安」(65.3％)、「提升地方經濟，增加就業機會」(64.8％)等項目，均有超過6成滿意度，整體來說，有70.6％市民滿意台南市政府施政表現。

備受關注的治安問題，台灣師範大學范世平教授指出，在長榮大學馬國女大生命案後，市政團隊因為勇於面對承擔責任，使這些項目雖然沒有獲得高分，但也有超過6成5市民肯定施政。

范世平也特別提醒，台南市政府必須重視交通狀況改善，尤其台南國旅大爆發，加上台積電、Google設廠帶動高科技產業投資，民眾對於道路與大眾運輸的需求會更高，如果交通預算因議會政治對立而被迫刪減，范世平建議黃偉哲應另闢蹊徑，例如尋求中央補助，尤其蔡英文總統、蘇貞昌院長已多次到台南視察北外環道等重大建設，可見中央對台南的重視，黃偉哲市長應該把握機會。

本次調查由中華亞太菁英交流協會委託山水民意研究公司進行調查，訪問對象為設籍台南市20歲以上的成年人，抽樣方法為隨機抽樣。訪問日期為民國109年12月8日至12月10日，有效樣本為1,515人，抽樣誤差為在95％的信心水準下，約 ± 2.99％。加權方式依內政部最新台南市人口資料，針對地區、性別、年齡、教育程度進行加權計算。

(中時 )