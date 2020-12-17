歲末年終，王品集團不僅搶攻企業微型尾牙、年菜市場，聖誕商機、加上跨年連假助攻，王品集團下三大情人約會首選品牌：王品牛排、夏慕尼、THE WANG等，趁勢推出限定套餐、聯名調酒等佳餚，為消費者提供更多新意，也可望為營運增溫。

今年獲米其林餐盤推薦的頂級牛排餐廳－THE WANG，聖誕跨年期間與Moët酩悅香檳聯名推出調酒，點限定套餐即可加價300元／人，享「桃醉了莓」聯名調酒；網路票選情侶約會熱點-夏慕尼新香榭鉄板燒，則推限定法式夢幻主餐二選一「火焰肋眼」、「可可伊比利豬」 (1,350元／人)，夢幻食材的組合價值感十足，還能奢華升級另加188元，將前主餐升級為波士頓龍蝦半隻；以一頭牛只供六客的王品牛排，也推出美國prime等級「乾式熟成28天帶骨紐約客」，帶筋帶油花，入口感受乾式熟成牛排獨特的起司香氣，炙烤過的淡淡酥香與鮮甜肉汁，讓老客人們品嘗有別於全熟牛排的美好風味。

THE WANG推出全新「熔岩起司菲力」，將Emmentaler Cheese、Gruyere Cheese兩款起司融合，讓細緻口感與淡淡蜂蜜堅果香氣，為軟嫩的菲力牛排增添豐潤口感，佐以覆盆子甜菜根醬汁，替味蕾帶來一抹愉悅與驚喜。

除了主餐，甜點「莓好甜饗」以設計禮物為概念，外型繫上紅絲帶般嬌俏可愛，以新鮮大湖草莓、覆盆子、水蜜桃玫瑰凍，加上北海道十勝乳酪，嚐起來也像是拆禮物般，酸香甜美細膩，為餐點畫下美好的句點。

不吃牛的情人，夏慕尼冬季限定夢幻套餐-「可可伊比利豬」，有「豬肉界的勞斯萊斯」之稱，外皮煎至金黃，入口時軟嫩酥脆，搭配香濃可可醬，絕妙滋味衝擊味蕾。夏慕尼鐵板燒的主廚廚藝秀，兼具視覺與味覺的雙重享受，今年聖誕節就用夢幻料理攻佔情人的心吧！另夏慕尼台中文心店、台中大隆店改裝新開幕，只要到門店消費兩客套餐，即贈送魚子醬干貝乙份。

除了情人相聚，王品牛排、THE WANG、夏慕尼至明年1月底前，推出微型尾牙專案優惠，夏慕尼消費10客以上即享套餐88折優惠，並有專屬鐵板包廂、主廚精彩料理秀、限定夢幻美味；王品牛排消費10客套餐(含以上)贈送套餐券一張價值$1,529 ，再送價值$748紅酒乙瓶；THE WANG亦於活動期間推出消費10客套餐款待紅酒乙支。

(中時 )