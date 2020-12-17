一名網友昨天表示他收到動保處關切，說他「飼養管理動物不當」，讓他不解，明明養的是魚，為什麼會收到檢舉通知？文一PO上網後讓網友笑翻，引起熱烈討論。

有網友被民眾檢舉「飼養管理動物不當」，但他家是養魚的。(翻攝自「爆廢公社公開版」 )

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文出動保處給他的單子，上面勾選著「飼養管理動物不當」的選項，指出他遭民眾檢舉，動保處派員登門查訪卻無人回應，因此留單子要原PO盡速聯絡說明案情，讓原PO很疑惑，上網求助「有人收過這種單子嗎？重點是…我養魚」。文末還附上自己家的魚可愛乖巧的模樣。

對此，網友紛紛留言：「你是不是養鱷魚」、「你的魚是不是半夜會出去咬別人家的狗」「魚是不是很兇猛」、「難不成你家的魚會汪汪汪的叫」、「你們家的魚出門有沒有牽繩」、「你虐待動物阿，魚養在水裡是想淹死牠嗎？」、「查水表查的這種地步…」。

事後原PO聯絡動保處，該處解釋因為接獲民眾檢舉「該地址有飼養比特犬」所以登門查訪，原PO也澄清他家只有養魚，沒有比特犬，但動保處還未到原PO家裡查訪，因此告訴原PO說會再繼續追查。也有網友表示，若原PO家裡只有養魚，開門讓動保處的人看看不就解決了。

比特犬屬於危險犬隻，日前咬死狗、咬傷人的事件層出不窮，因此農委會嚴禁民眾飼養比特犬，而原本就有養比特犬的飼主，則是要向政府登記，繫繩戴嘴套才能出入公共場所。

(中時新聞網)