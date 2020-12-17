配合去年大法官釋第775號解釋，認定累犯一律加重其刑違憲。行政院會上午通過修法，未來立法院通過後，累犯原則加重其刑、例外得不加重其刑，包括竊盜、侵占、詐欺、贓物未來得視情節不加重其刑1／2。

法務部表示，修法後「累犯」部分原則要加重法定刑至1／2，但例外2種情形得不加重，第1種情形是，因再犯而不得易科罰金或易服社會勞動，有過苛的情形。 例如拿剪刀偷取紙盒糖果，所犯的是刑法加重竊盜罪，加重最低本刑可判到7個月，加重後會變成不得易科罰金，這種情況如果犯罪情節過苛，視個案可例外不加重刑度。

第2種情形則是再犯刑法第61條之罪，如竊盜、侵占、詐欺、贓物情節若過苛，例如收受友人偷來一輛使用好幾年的腳踏車，此收受贓物情節若有過苛，也可例外不加重刑度。至於酒駕累犯是否符合不加重其刑要件，法務部次長蔡碧仲說，要看是否符合刑61條規定相關要件而定。

此外，配合大法官5月底釋字第791號解釋宣告通姦罪違憲，行政院會今天也通過「中華民國刑法」第239條、第245條修正草案，及司法院函送「刑事訴訟法」第234條、第239條、第348條修正草案，刪除通姦罪相關條文，完備法制程序。

(中時 )