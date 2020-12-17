LIVE／境外移入再增8例！ 俄羅斯舞團二採結果公布

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增8例新冠肺炎境外移入個案，其中4人又是莫斯科芭蕾舞團成員，昨天晚上首演已經先行取消後，指揮中心為其餘48名團員二度採檢後，檢驗結果今天出爐，該團目前共8人確診，後續在台演出行程全部取消，其餘44名團員則全部居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增8例境外移入COVID-19確定病例，分別自俄羅斯(4例)、美國(3例)及印尼(1例)入境。

指揮中心表示，案755至758為俄羅斯籍，為昨(16)日公布案745至748之同團成員，共3女1男，年齡介於20多歲至30多歲，11月29日入境迄今均無症狀。指揮中心因應該團出現4名確診個案，於昨日針對其餘48名團員進行採檢，其中案755至758共4人因檢出陽性於今日確診。鑒於該表演團體共8名成員確診，指揮中心已將其餘44名檢驗陰性之團員，列為居家隔離對象；另為確保觀眾權益，已通知主辦單位將該表演團體之演出全部取消。

案751為印尼籍40多歲女性移工，今(2020)年12月2日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於12月4日接受「印尼專案」採檢，結果為陰性，12月15日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案752為本國籍70多歲男性，長期居住美國(前次自臺灣出境時間為今年3月)，11月30日與1名家人自美國搭機返臺探親，12月2日入境後至住處檢疫。個案12月5日及8日分別出現咳嗽、喉嚨痛症狀，13日出現嗅覺異常，15日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已匡列接觸者1人，為同行返國家人，因12月5日出現喉嚨癢、咳嗽有痰症狀且未改善，已安排就醫採檢，目前檢驗中。

案753為本國籍60多歲女性，去(2019)年6月至美國工作，今年12月9日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫。個案12月10日出現喉嚨不適，15日因咳嗽、食慾不佳等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共16人，列居家隔離；機組員共11人，因有適當防護，列自主健康管理。

案754為美國籍50多歲男性，持有我國居留證，去年12月於美國工作，今年11月29日入境臺灣，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿後搭車返回住處，15日前往醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共1人，為同車司機，因雙方全程均有佩戴口罩，故列自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天請榮總緊急採檢後又有4位確診，Ｃt值為31~35，相對高病毒量低。因為前面四名個案都是一人一室隔離，因此沒有接觸者，但後來這四位，已經同團分組演練自主健康管理期間生活接觸頻繁，因此被列為確診者的接觸者，因此需要列為居家隔離對象。

因為部分團員來台後有外出，有曾發文說到SOGO，陳時中說，檢疫期間應該是沒有，但自主健康管理期間有到便利商店購買相關日用品，但會再調查清楚。陳時中說，在台灣確診就要在台灣隔離治療，至於其他接觸者是否隔離期滿再離開要在和相關單位討論。

外界質疑，為何當初沒有一開始針對發現4人後，為何不先把其他人都先隔離起來，就能降低風險，不必全團都隔離。陳時中說，因為團員是自費採檢，台灣現有規定都沒有規定要二採檢陰性，是確診病人在醫院才要如此，現在手頭上的證據，不會有傳染性。無論是防疫旅館出來也好，檢疫也好，有幾個確診就把其他人都列為密切接觸者再隔離，從來沒有這樣做過。前端有適當區隔了才會後面被列為自主健康管理。

台北市副市長黃珊珊問首演是否要取消，陳時中跟台北市長柯文哲說，現在沒有人被列為隔離對象，沒有法源要求停演，但黃副市長表達關心，因此我們告訴他們要注意動線分離，最少的接觸最大的防護，讓防疫計畫做好。當時是這樣的決定。因此當天下午就通知文化部，所以第二天一早九點就跟文化部開會。

是否該團的感染源為何？陳時中說，幾個問題要釐清的，陳時中說，以病毒量這麼高看起來感染時間很久了，至於是否做基因定序或是抗體血清調查？陳時中說，基因定序都要一點時間，，加上是外國人，沒有明確證據或是防疫上必要性，抽血需要他們同意，目前沒有必要。至於團員要如何離開台灣，會請外交部領事來討論，看如何最適當安排他們離開。

外界質疑，這次若不是台北市政府堅持再做一次，是否就找不到確診者了？陳時中說，「我們也謝謝台北市的堅持，多一份小心總是好事」。陳時中強調，指揮中心的研判就這幾位也不見得會造成防疫破口，一方便病毒量很低，病毒培養不出來，防疫中安全和安心兩件事情都要兼顧，有這樣的堅持我們從善如流去驗，本來希望兩全其美，但看起來是沒辦法。但主辦單位心裡或許比較好，但我們沒有明確證據之前就停下來對主辦單位也沒有保障。因此才想說表演前把檢驗做完。

至於未來是否考慮為表演團體來台檢疫期滿後篩檢？陳時中說，目前沒有這樣的要求，未來這個案例會看為來表演的性質，和觀眾的區隔，會來做適度的規定。

(中時新聞網)