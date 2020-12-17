國建(2501)旗下國泰飯店觀光事業拓展全齡化旅遊版圖，攜手日本倍樂生、斥資3千萬元於置地廣場桃園打造全台首家「巧虎夢想樂園」，以海洋探險主題打造5大場區，設置多樣遊樂設施及互動體驗遊戲，自今（17）日正式開幕試營運，進一步搶攻親子商機。

2013年成立的國泰飯店觀光事業，擁有自創品牌「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山等4據點，2014年推出第2個自創品牌「MADISON慕軒」，委由萬豪集團直營的「台北國泰萬怡酒店」則於去年3月開幕迎賓。

而國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島水族館，於桃園青埔的「置地廣場桃園」打造海洋觀光主題的全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸桃園館，設有218間客房，已於7月29日試營運，結合Xpark新都會型水生公園，合攻國旅及親子商機。

據觀光局統計數據揭露，COZZI Blu和逸桃園館第三季平均住房率43.3％、平均房價3540元。不過，8月平均住房率達83.29％、平均房價達4462元，即使暑假結束步入淡季，9月平均住房率仍提升至83.82％，平均房價2607元，平均客房收益仍分別達3716、2185元。

繼Xpark水生公園、新光影城及COZZI Blu和逸桃園館後，國泰飯店觀光事業再度拓展全齡化旅遊版圖，攜手日本倍樂生斥資3千萬元，打造近300坪的「巧虎夢想樂園」親子互動遊樂館，以海洋探險為主題打造5大場區，設置多樣遊樂設施及互動體驗遊戲。

國泰飯店觀光事業指出，「巧虎夢想樂園」為全台首個「有故事」的室內遊樂園，全場域皆採「軟包」施工，以確保遊客安全，每晚結束營業後均使用臭氧機進行消毒，以最高標準提供安全、衛生、舒適的遊樂環境，盼讓家長們放心帶孩子們暢遊樂園。

國泰飯店觀光事業表示，「巧虎夢想樂園」即日起接受線上預約，每天共4場次、每次2.5小時。歡慶「巧虎夢想樂園」試營運，即日起至年底亦推出入園優惠，凡購買兒童票即可享有1位成人陪同免費。

(時報資訊)