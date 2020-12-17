行政院長蘇貞昌今（17）日在行政院會表示，未來產業發展將以創新經濟為核心，科技新創正扮演關鍵角色，請各有關部會加強合作，持續鼓勵產業投入前瞻性研發，扶植台灣科技新創成長、成為國際品牌，讓台灣成為國際重要新創孕成基地。

蘇貞昌指出，政府近年積極打造台灣創新創業環境，從預算、環境、人才等方面健全生態系。科技部自2016年以來推動科技創新創業，至今已成功培育410家新創公司，為以往的2.5倍，在吸引國內外資金、爭取商機、帶動就業等皆有良好成效。

預算方面，蘇貞昌表示已提供100億元天使基金、600億元青創貸款，鼓勵新型態、具發展性新創掛牌上市櫃。在環境方面，相關部會及六都均積極投入，打造好環境讓年輕人發揮無窮創意、帶動產業數位轉型，引進國際級加速器、吸引海外創投來台。

人才方面，蘇貞昌指出，台灣高教基礎良好，且體制自由、民主、開放，法治、尊重智財權與資安環境健全，吸引國內外傑出青年創業家來台，迄今核發就業金卡已超過1500張。上月亦通過創新條例，賦予學校培育高等技術人才等更具彈性，盼吸引世界一流人才來台。

蘇貞昌表示，政府透過鬆綁法規，放寬學者、教授可擔任新創事業職務，促進學研成果產業化，鼓勵新創事業發展，從各方面讓台灣更能與世界競爭、更有一席之地。請各有關部會加強合作，培植更多國家未來科技人才，持續鼓勵產業投入前瞻性研發。

蘇貞昌期盼能藉此讓科研成果，從學校、新創孕成到開公司、上市櫃都有完整通路，政府在每個階段均會加以支持，扶植台灣科技新創成長、進而成為國際品牌，使台灣成為國際重要新創孕成基地。

科技部表示，2011年起迄今已培育573家科技新創公司，帶動超過4500人就業機會。2017年成立台灣科技新創基地（TTA），引進國際加速器來台合作培育科技新創，累積已協助科技新創成功募資140億元、爭取國際商機172億元，落實訂單20億元。

科技部指出，未來將在政策支持下持續加強跨部會協作，共同扶植學界在地科研成果轉化科技新創公司，並透過台灣科技新創基地輔導新創以國際市場為目標，加強吸引國際資金來台，強化科技新創與國際資金及市場連結，打造台灣新創成為國際品牌。

(時報資訊)