前衛生署長楊志良。(本報資料照片)

抗議政府開放萊豬，國民黨中常委沈智慧在立院門口絕食靜坐超過97小時，16日中午送醫檢查後住院休養。前衛生署長、亞洲大學講座教授楊志良今(17日)在廣播節目中談到此事，忍不住落淚表示，「很心疼沈智慧委員，生命誠可貴，不要傷害自己」。

沈智慧臉書小編16日晚間透露委員狀況，提到委員一度喘不過氣無法呼吸，有心肌梗塞的危險，幸好經過打了血管擴張劑，狀況才緩解。

楊志良在廣播節目《千秋萬事》中，談到沈智慧絕食靜坐一事時，他當場流淚、心疼地說，覺得不必做這樣辛苦事情，可以用另外方式來對抗無良政府，不要傷害自己，生命誠可貴，真的很心疼委員身體受傷。

不少網友見到楊志良落淚的一幕，紛紛在Youtube直播留言中留下愛心符號，給予加油，並說「署長是感情豐富的人，加油」、「為沈智慧委員哭哭」、「同理心慈悲心才會流淚...看看現在政府」、「署長你辛苦，為了百姓人民，我支持你，加油」。

節目主持人王淺秋事後在臉書表示，當年楊志良在擔任衛生署長期間，為了萊牛有限進口辯護，曾經五度淚灑立法院，想不到今天在錄音間，鋼鐵理念柔軟心的他，再度淚灑錄音間；她進一步透露，楊志良的眼涙，立即讓直播室上的聽眾刷起了密密麻麻一排排的愛心，讚許他是為公共議題有感落下的「英雄淚」。

另外，關於反萊豬的精神科醫師蘇偉碩遭到衛福部告發，楊志良則說，「我是他的話，就不去警局應訊，就等檢察官開拘票，然後要坐牢就去坐牢，接著競選下任高雄市長；他覺得所有醫師都要去發表萊豬有毒，然後等政府去告發，大家都等檢察官來發拘票，我今天在這裡就說萊豬有毒，請他們也來發一張通知要我去派出所、警察局」。

(中時新聞網)