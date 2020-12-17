距離含萊克多巴胺美豬進口正式倒數2周，為落實明確標示，衛福部、農委會、地方政府、產業團體相繼推出一系列台灣豬標章，五花八門讓業者覺得部會不同調易混淆，農委會主委陳吉仲說，「以後只要看到圓形的，不管是衛福部的標示還是農委會推動的台灣豬標章，就是國產豬，三角形的就是進口，應該都非常清楚。」

因應萊豬進口做到產地標示，農委會11月起開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，11月26日行政院長蘇貞昌公布衛福部統一印製、供批發商自行運用的兩種標章貼紙，圓形綠底為台灣豬，粉底三角形為進口豬，除了農委會台灣豬標章須申請，上述兩標示貼紙可在經濟部官網自行下載使用。

台北國際食品展開幕典禮今(17)日盛大開幕，現場貢丸攤業者貼了衛福部的台灣豬貼紙，陳吉仲說，貼上衛福部的貼紙也是國產豬，而農委會的台灣豬標章需要申請以利溯源，這方面和衛福部的台灣豬貼紙有所不同。

媒體聯訪中問到，台灣豬的標章跟衛福部的貼紙有業者覺得混淆、不同調，這方面是否會互相排擠和牴觸？陳吉仲回答，「以後只要看到圓形的，不管是衛福部的標示還是農委會推動的台灣豬標章，就是國產豬，三角形的就是進口，應該都非常清楚。」

另外問到，開放進口前標章都先發了，未來要如何去稽查跟抽驗？陳吉仲說，標示稽查權責在衛福部，台灣豬標章的稽查權責在農委會，農委會這一邊完全有溯源，而且完全有相關的上游登記，「我想我們非常有信心，可以做到百分之百確保，只要貼我們台灣豬標章就是國產豬。」

但當媒體追問多久稽查一次時，陳吉仲沒有回應並快步離去。

(中時 )