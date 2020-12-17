精神科醫師蘇偉碩長期關注萊豬萊牛議題，近期遭衛福部食藥署以「散播假訊息」為名，行查水表之實。蘇偉碩今（17日）表示，將會聲請傳訊總統蔡英文當證人。

蘇偉碩今出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會，昨日收到偵訊通知書，原本也不曉得告發的是衛福部，因為其實10月曾在立法院的公聽會，把為什麼萊豬等於毒豬的證據，都做成一本小冊子，也附上相關論文提供查詢，沒有想到是這樣的下場。

蘇偉碩更表示，會聲請傳訊蔡英文當證人，因為蔡英文在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時既然蔡英文稱萊牛是毒牛，那他更有科學證據證明萊豬就是毒豬的言論並無不實。蘇偉碩認為，刑事局是辦大案的，他是江洋大盜，需要刑事局來辦嗎？自己的發言都有十足的證據，對於衛福部這樣的行動感到悲哀。

蘇偉碩多次宣導萊劑毒性以及其對人體的影響，堅決反對萊豬進口台灣，沒想到16卻傳出他遭高市警三民二分局「查水表」約談的消息。對此，三民二分局表示，蘇偉碩涉嫌違法食品安全衛生管理法，因此通知他到案調查，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息，於10月28日向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦。

(中時新聞網)