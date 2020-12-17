近日台中市長盧秀燕當面向AIT官員表態拒絕萊豬進口，民進黨立委陳亭妃今日於立院受訪回應，擔任首長，什麼場合該說什麼話，是重要的國際禮儀，盧秀燕直接開嗆，當然會引起AIT不滿，國民黨為媒體效果而搞砸和美國的關係值得嗎？還是只是想證明和中國很好？

陳亭妃表示，外界所看到的曝光影片，基本上是完全直接否定，甚至是直接有點類似直嗆的感覺，那當然就會引發反應，以致AIT非常罕見地對外去表達這麼重的一些聲明。

陳亭妃指出，若國民黨如果真的要一直把自己貼標籤，變成反美親中，那外界也無法有任何的同情，在這麼重要的場合，其實身為6都市長，有更多的方式可以表達你的看法，可以不用這麼樣直嗆。

另有關高雄榮總前精神科主治醫師蘇偉碩日前指出，萊克多巴胺毒性比搖頭丸高250倍，衛福部認為是不實言論，為此發函檢舉，警政署也將約談，輿論紛紛轉向執政黨又要「查水表」。陳亭妃說，原本只是一個單純的事件，然後被國民黨政治操作了。

陳亭妃表示，衛福部認為蘇偉碩的說法可能有誇大、涉嫌製造假消息，所以告發，但應該用大家比較認同的方式處理。警方也說，處理的過程中，可能沒有事先溝通，造成誤解，結果現在被國民黨批成是「查水表」，警方作法應該檢討。

立院下周將處理萊豬進口的行政命令，國民黨揚言會在23日不斷電表達抗議，也在當天舉辦「最後的晚餐」活動。陳亭妃表示尊重，但也說這是國民黨在作秀，用錯誤的訊息和方式在誤導。很多進口商已經站出來說，不會進口萊豬，政府把關又嚴格，說不定美豬進口的量還會減少。

據傳昨日蔡英文總統在民進黨中常會下令，要全黨捍衛國防預算，陳亭妃表示，我們既然有能力國艦國造、國機國造，那當然預算就要給，這是一定的。

(中時 )