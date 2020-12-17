抽檢塑膠地墊含塑化劑 3分之2全超標 13:392020/12/17 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委林淑芬（中）、看守台灣協會祕書長謝和霖（左）17日召開記者會，指出30件市售塑膠地墊抽樣調查僅3分之1合格，其餘的塑化劑全數超標。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委林淑芬、看守台灣協會祕書長謝和霖17日召開記者會，指出30件市售塑膠地墊抽樣調查僅3分之1合格，其餘的塑化劑全數超標，超標倍數介於3倍到93倍之間。 林淑芬表示，業者反對標示塑化劑種類，考量到其商業利益，怕標示後民眾不敢買，而以「國際間並無類似要求」、「造成國際間貿易困擾」、「無法取得商品添加塑化劑種類」等理由排拒，呼籲政府相關單位應從塑膠地磚開始，要求明確標示其材質名稱及添加塑化劑、安定劑種類，並添加警語。 攜超量香菸入境 元旦罰加倍 《台北股市》盤中焦點股：台積電、第一銅、台通、撼訊、映泰、立敦 (中時 ) #塑化劑 #塑膠 #超標 #標示 #種類 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠航、寶佳無意角逐 三信銀改選 公司派可望全拿 04:102020/12/17 財經要聞 868萬起 睿暘水漾 三重高CP水岸宅 04:102020/12/17 產業．科技 二水堆肥場飄惡臭 鄉民凍未條 04:102020/12/17 地方新聞 170cm女星中空禮服超辣 抬手炸出超狂腹肌 12:552020/12/17 名人 台積電駁砍單 概念股護主撐盤 04:102020/12/17 證券．權證 華碩搶零組件 簽明年供貨合約 04:102020/12/17 產業．科技 冰水機能效分級 節能好幫手 04:102020/12/17 產業特刊 桃園市食安平台 掃條碼溯源 04:102020/12/17 地方新聞 減稅大紅包來了 每戶省4千7 04:102020/12/17 財經焦點 NBA》詹皇一眉熱身賽首亮相 湖人射日3連勝 12:482020/12/17 體育 彰縣府號召600志工組愛心博客隊 豬肉標示更清楚 12:442020/12/17 生活 生活熱門新聞 煮白飯別傻傻只加水 多加1樣米飯噴香飽滿 - 生活 好市多開賣超萌毛毯 網一看少女心噴發：媽媽要失心瘋了 - 生活 南部辦桌8000元！超狂菜色曝光 網：看了口水直流 - 生活 蘇偉碩反萊豬遭警約談 陳時中：見解不同法院見 - 生活 反萊豬被查水表蘇偉碩驚人經歷曝光 網：他作夢也想不到是被綠告 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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