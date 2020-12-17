民進黨立委林淑芬、看守台灣協會祕書長謝和霖17日召開記者會，指出30件市售塑膠地墊抽樣調查僅3分之1合格，其餘的塑化劑全數超標，超標倍數介於3倍到93倍之間。

林淑芬表示，業者反對標示塑化劑種類，考量到其商業利益，怕標示後民眾不敢買，而以「國際間並無類似要求」、「造成國際間貿易困擾」、「無法取得商品添加塑化劑種類」等理由排拒，呼籲政府相關單位應從塑膠地磚開始，要求明確標示其材質名稱及添加塑化劑、安定劑種類，並添加警語。

(中時 )