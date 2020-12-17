農用無人機應用涵蓋多個面向，除了農藥噴灑，施肥等，還能做高科技大數據收集以及研究。(吳建輝攝)

彰化為農業大縣，但國內從農年齡平均落在62歲，且戶內無意願承接農者高達74％，農業人力明顯面臨斷層，明道大學精緻農業系與佐翼科技公司、作田人智慧農業合作，培訓35位農業公費班同學，考取無人機G2級證照，未來將輔導學生考取農藥代噴技術人員證照，組成最堅強的農用無人機隊，可望為彰化農業注入全新活力。

無人機發展技術日趨成熟，農用無人機儼然成為新世代農民的最佳幫手，不管是防治藥劑噴灑，或是田間施肥等工作都能一指搞定，明道大徐校長郭秋勳說，早期農民拿鋤頭下田，現在多半開曳引機，相信不久的將來，農民只需要拿著手機，就能下田。

學生必須學習無人機操作，以及程式設定，學成後學校輔導考取G2證照。(吳建輝攝)

農用無人機種類眾多，可以針對不同作物，農藥等去調整不同型態，每台造價約30至50萬不等。(吳建輝攝)

明道大學精緻農業系主任劉程煒表示，科技農業是現在發展的趨勢，特別是無人機應用涵蓋多個面向，除了農藥噴灑，施肥等，還能做高科技大數據收集以及研究，目標希望未來精緻農業系的學生，畢業前都能考取G2以及代噴藥證照。

劉程煒說，以現在外面行情，從上課到考取證照，這兩張就要花你將近６萬塊錢，目前全台擁有雙證照的飛手也緊緊有4百位而已，明道大學的學生，在企業以及政府的大力支持下，從上課到考取證照，完全免費，

明道大徐校長郭秋勳表示，感謝佐翼科技公司、作田人智慧農業大力支持，讓明道有機會組成全台最大，擁有最多專業證照的職業飛手機隊，透過科技的幫助，減少從農的辛苦過程，並增加時效益及收益，希望能增加青年從農的意願，為彰化農業帶來新的契機。

彰化縣政府農業處長邱奕志表示，縣府積極投入青農的培養，明道大學也扮演相當重要的角色，過去協助辦理彰農學堂，現在又成立農用無人機隊，都為彰化農業帶來強而有力的能量，不僅僅是農業發展，對於病蟲害防治，像荔枝椿象攀附在樹上的投藥，也可透過無人機進行操作，面向多元，發展值得期待。

(中時 )