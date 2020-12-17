總統：國防部幼稚兒園，可打軍人安家、眷屬安心。翻攝總統府拍帶

蔡英文總統今前往臺北市中山區訪視由國防部與臺北市政府合作共辦，委託實踐大學經營的「國防部大直非營利幼兒園」。總統表示，透過「國防部大直非營利幼兒園」的實質托兒照護，可達到軍人安家、眷屬安心的目標。

總統抵達後，首先聽取國防部政戰綜合處處長龔瓊玉簡報「幼兒園執行成效」，以及實踐大學副教授鄧蔭萍簡報「園區整體環境、空間、編班規劃及課程設計」，了解該幼兒園的內部空間規劃、教育環境與執行現況。

由於下週一適逢冬至，在鄭琬齡班導師陪同下，總統與飛魚班的小朋友一起製作湯圓；稍後也由彭玟華班導師簡介說明，欣賞小朋友的「七隻小羊」手偶劇表演；總統也致贈手偶表演的小朋友們「紀念書包」，鼓勵小朋友們繼續快樂學習，健康成長。

總統隨後聽取簡報「國防部未來推廣公共化教保服務規劃」。總統認為，透過「國防部大直非營利幼兒園」的實質托兒照護，可達到軍人安家、眷屬安心的目標，還能兼顧弱勢照顧及照顧周邊居民，有效活化土地，深具意義。

(中時 )