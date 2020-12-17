美國總統川普卸任後，外界普遍傳聞他將移居素有「冬季白宮」的佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）渡假俱樂部。不過，當地居民卻以川普在1993年他所簽訂的協議，指出川普已喪失住在海湖莊園的法律權，如果他退休將入住此地，將違背他當初不會將私人俱樂部改為長期駐所的承諾。

外傳川普卸任後將入住海湖莊園，但當地居民以指出，此舉將違反他承諾不會將俱樂部作為個人長期居住使用的協議。

據《華盛頓郵報》報導，代表鄰居的律師已向棕櫚灘以及美國特勤局發出信函，呼籲當局通知川普不得長期居住於海湖莊園，否則將出現卸任總統的川普被迫趕出他處的尷尬場面。

報導指出，川普入住海湖莊園之所以引起爭議，主要出於他在1993年時將原本為私人住所的海湖莊園改為俱樂部時的協議，其中承諾不會將海湖莊園改為長期私人住所，且會員入住最長不得超過7日，也不得建立永久性居住設備。此外，川普必須確保半數海湖山莊會員必須是棕櫚灘居民或在此地工作，也限制俱樂部會員上限至500人。

川普於1985年以7百萬美元購下1920年完建的海湖莊園，並於1995年正式將此地改為私人俱樂部，當年川普也正面臨財務困難，將海湖莊園改為私人渡假俱樂部，收取會費也有助於川普渡過難關。到了2019年時，海湖莊園年度收益高達2140萬美元，僅比2018年的2270萬美元小幅下滑。

海湖莊園主要客戶群多為房地產大亨、華爾街銀行家，以及百萬富翁，其入會費原本需10萬美元，但在川普成為總統後，價格翻倍漲到20萬美元，每年還需要另外繳1萬4000美元年費。

另外，在川普成為總統後，起碼在海湖莊園待過30次、總天數約130天，在法律層面上早已違反1993年所簽訂的協議，其中指出每年不得入住超過21天。而早已將居住所從紐為轉移至佛州的川普，多次赴海湖莊園度假或接待外賓，早已讓當地民眾火大，多次讓他們受到總統維安以及交通影響。

一名代表當地民眾的律師表示，川普是否能居住在海湖莊園，取決於當地是否確實執法，「如果川普想長期居住於此，那他必須關閉俱樂部，他必須將海湖莊園作為住家或俱樂部二者擇其一，不能全都要」。

(中時新聞網)