36歲港星鍾嘉欣是2003年度溫哥華華裔小姐、2004年度國際華裔小姐雙冠軍，近日忙於拍攝TVB電視劇《兒科醫生》，不忘經營個人YouTube頻道，上傳一支重現16年前選美的呼拉圈舞。

鍾嘉欣自述5歲開始上學，某次體育課老師拿出呼拉圈，便結下不解之緣。當她穿上昔日參選比賽的戰衣，透露紅色背心的點綴白色短褲旁的裝飾，都是來自母親的巧手，回想起過往和父母相處的美好回憶。值得一提的是，事隔16年，鍾嘉欣已從少女變成人妻人母，依舊穿得下20歲的衣服，身材好到令人嘖嘖稱奇。

鍾嘉欣一邊看著當年的熱舞視頻，一邊仿效舞姿，只見她將呼拉圈從脖子搖到腳，又轉回腰間擺出各種姿勢，雖然節奏跟不上，但她正面看待，「以前覺得一定要跳得好好，現在再跳我享受這個過程。千萬不要笑我、不要罵我、不要說我老了！」

網友看到鍾嘉欣的演出，忍不住留言：「都沒變過，一樣很美」、「好厲害，而且好瘦喔」、「我記得你參選時候的表演，真的非常精彩」、「靚媽...這video好強！！16年後依然很有動力」不過，疑似版權問題，該支影片目前已遭封鎖。

(中時新聞網)