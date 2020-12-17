勞動基金炒股風暴持續擴大，繼復華投信後，再度傳出3家投信代操業者，疑似有接到勞動部的買進建議，3家被點名的投信分別為保德信投信、施羅德投信、台新投信。而該3家投信今天也都否認傳言。

保德信投信表示，該公司近一年來旗下的基金都未曾進遠百(2903)的股票，沒有涉入所謂的炒股；而台新投信則強調，絕對沒有涉入炒股案，沒有的事也無從澄清，台新投信已兩年多未買遠百股票。施羅德投信表示稍晚會有正式聲明。

依照勞動部每半年公布的報告顯示，今年上半年新制勞退基金的代操管理費，復華投信高達7476萬，其次為統一投信6119萬、野村5737萬、安聯2392萬、群益2263萬、國泰2043萬、匯豐中華1659萬、台新1613萬、保德信9621萬、施羅德563萬，合計上半年，新制勞退基金就付出3.08億管理費。

至於舊制勞退基金管理費，上半年野村最高3330萬、統一居次2756萬，其餘是復華2530萬、安聯1098萬、匯豐中華732萬、富邦727萬、保德信406萬、群益269萬、國泰199萬、台新159萬，合計舊制上半年也付出1.22億管理費。

今年上半年新制勞退基金的前10大持股：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、中華電(2412)、台達電(2308)、大立光(3008)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、日月光投控(3711)及兆豐金(2886)。

至於上半年舊制勞退基金的前10大持股：台積電、聯發科(2454)、鴻海、大立光、兆豐金(2886)、台塑(1301)、台達電、國泰金、富邦金、中華電(2412)。

(時報資訊)