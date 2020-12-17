長榮航(2618)今下午將召開線上法說會。法人出具報告認為，雖然疫苗陸續問世，但普及化還要一段時間，加上長榮航客運比重高，2021年要拚獲利仍辛苦。長榮航本周二股價創下今年新高後，連續兩天整理，盤中小幅下滑。

長榮航客運營收原先占合併營收比重接近6成，今年疫情重創全球旅遊業，長榮航第2季及第3季客運營收僅去年同期的6％及10％。法人預期，明年上半年客運營收在疫苗仍未普及，加上全球仍未解封，客運營收估計只有去年上半年營收的1成多，預期明年下半年恢復速度會較為迅速。

在客運不振下，貨運今年撐起一片天，因防疫物資需求，全球空運價格大漲，雖然長榮航僅有5架全貨機，但擴大客機改貨機，貨運今年第2季營收及第3季營收分別達143億元及127億元，營收占比達到7成上下，預期客運腹艙運能在明年下半年恢復，明年貨運營收仍維持高檔。

(時報資訊)