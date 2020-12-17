行政院會今（17）日通過內政部擬具的都更條例修正草案，將函請立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，此次修正主要盼透過簡化地方政府代拆程序、配合搭配容積獎勵雙管齊下，協助民間加速重建，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

內政部說明，草案雖強化對危險建築的公權力執行，但仍須先完備都更相關程序，以民眾應有權益獲保障為前提，包括多數所有權人已達成重建共識，都更事業計畫及權利變換計畫經公開、嚴謹聽證及審議程序後核定，可確保權利變換相關分配權益、拆遷安置配套等。

蘇貞昌表示，為改善及提升國人居住環境安全及生活品質，蔡英文總統上任後即要求建構完備的都更制度，加速推動都更，近年來已陸續完成「都更三法」修正訂定，讓危老房屋可就地迅速重建，並由國家成立專責機構，整合經費及資源。

蘇貞昌指出，政府運用好的制度導引民間專業人士，並透過住戶齊力合作，強化執行都更能量，提升建築安全、改善都市風貌，促進都市再生。在近3年來努力下，全國危老重建案累計已核准超過1100件、都更案累計約260件，較以往已有明顯成長。

蘇貞昌強調，推動都更與危老重建最核心目的，是為大幅降低地震對民眾生命財產造成的無可挽回損失。據內政部統計，目前全台6層樓以上的高風險建物仍達3.62萬件，雖有耐震能力不足風險，但因戶數較多、整合不易加上獎勵不足，實務上推動改建相當困難。

蘇貞昌表示，此次都更條例修正，主要針對都更案內高樓層危險集合住宅，在已取得多數住戶重建共識、並有完善安置配套前提下，基於維護大眾公共安全考量，簡化地方政府代為拆除程序，並搭配提高容積獎勵，最高可達原容積1.3倍，盼協助民間加速重建。

(時報資訊)