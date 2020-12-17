一名女網友在三重有間3房2廳、沒有使用的房屋，待售期間，她將房屋以每月8千元租給朋友，但房屋所有多餘的開銷須由對方負擔，沒想到朋友租了一陣子後，就抱怨房子會漏水、容易漏財，因此想要退租。許多網友紛紛留言說房租這麼低還不知足，還有人說「可以加2000跟您租嗎？」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她在新北市三重有間三房兩廳的房屋，在待售期間以每個月8千元租給朋友，沒有簽訂契約，所有房屋的開銷都由朋友處理，朋友因此多花了第四台、網路和一些細瑣的費用；不料該朋友日前卻說房屋會漏水，導致漏財，「如果一開始知道，我就不會租了，還要我付你房租」讓她相當傻眼。

女子將待售的房屋以8千元租給朋友，朋友卻說會漏水導致漏財，讓她很傻眼。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

該女網友說朋友退租後，她就不打算再租人了，要網友們不要私訊她了，房屋將將交由仲介來賣。許多網友看到該網友po出的照片後都說，客廳很寬敞、空間非常舒適，紛紛留言想當她的房客，退租了嗎⋯我願意自行提高租金跟您租」、「3房2廳8000元，我跟你租，馬上簽約…而且我準時交租，東西壞了自己搞定不吵房東」。

也有網友說，「8000三房兩廳還嫌」、「人善被人欺」、「跟他說有人要租12000，你租他才漏財」、「我現在也租三重，一個月16000兩房一廳，又是漏水又是燈泡壞，還有壁癌。」

(中時新聞網)