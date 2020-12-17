混血球星譚傑龍。（中時資料照）

新職業籃球P+聯盟本周末即將在彰化體育館開打，卻驚爆桃色風波。混血球星譚傑龍遭人盜錄不雅影片，並接獲恐嚇勒索電話，日前已向刑事局報案，不過警方偵辦發現，受害者不只譚一人，目前已知至少2名球員接獲恐嚇電話。

刑事局16日表示，12月6日接獲報案，警方目前已知有兩名球員日前接到恐嚇電話，歹徒以迂迴、暗示的語氣向球員威脅表示手中握有他們的私密影片，但並未明確說出勒索金額，球員看到相關截圖，才赫然發現是3年前遭人截錄的影片，依被害球員說法，警方懷疑可能有兩名以上球員被害，正積極偵辦中。

年僅20歲、身高203公分的譚傑龍，擁有英國與台灣血統，被視為中華隊未來的明日之星，2015年代表中華隊打過U16青年亞錦賽、2016年U17世界青年錦標賽、2018年U18青年亞錦賽、2019年瓊斯盃代表加拿大隊參賽，今年8月放棄旅外機會返國加盟夢想家，即將在P+聯盟展開職業球員生涯。

夢想家聲明表示，譚傑龍3年前受數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，並遭有心人士惡意盜錄，日前他已至刑事局報案，相關單位已朝違反《兒童及少年性剝削防制條例》方向偵辦。

夢想家董事長張承中強調，譚傑龍當時未成年，他感到十分懊悔，若造成社會大眾及球迷觀感不佳願誠摯致歉，夢想家將鼓勵他以更強的心理素質以及更好的表現來面對。

(中時新聞網)