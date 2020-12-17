陽明大學醫學院老師潘懷宗，往年曾人擠人到市府廣場與十幾萬人一起看煙火，今年他受邀至品學網與好好聽主辦的「跨年知識論壇活動」演講，與其他7位名人專家接力授課16小時跨年，專攻「健康養生」的他透露，年度最後一天的演講主題為「防疫自己來 讓你多活40年」，有興趣的朋友可上網https://www.accupass.com/go/1231provoice參考。

潘懷宗說，他從小時候就很納悶，台灣話常說的「賈霸哩」（活到120歲）是什麼意思，後來讀《尚書》揭示：「『壽』，百二十歲也。」他相當驚訝古人是否亂猜。但他詳查金氏世界紀錄最長壽者後發現，出生於1875年法國雅娜˙卡爾芒女士，享壽122歲半，比《尚書》說的「壽」還多活兩年半。他提出，試想19世紀法國農村，連一間像樣的醫院都沒有，就可以活到122歲，現代醫療科技如此發達，那就應該可以活更久才對，如果120歲是安享天年的正常歲數，而台灣地區目前平均壽命卻只有80.7歲，綜觀歷史，醫療技術從沒像今日這樣發達，維持生命的設備也從未像此時這麼完備，怎麼竟然比缺乏醫療的「古人」，還要少活了40年？「到底是誰偷走了這40年？原因又是什麼？我們應該如何因應？」他將在演講中，將數十年來所歸納出來的心得，詳細告訴大家，讓大家多活40年的壽命。

這場在12月31日從清晨8點半開始的「跨年知識論壇活動」，邀請8位名人專家授課，聯手分享跨界思維，掌握各領域趨勢，包括網紅教父KING哥（黃冠融）、卡內基訓練負責人黑幼龍、健康達人潘懷宗、互動設計專家葛如鈞、品學網董事長郭騰尹、生命鬥士高銘和、前東海大學管理學院院長林財丁、品學網CEO林偉賢。

提到跨年，潘懷宗說，他因為是台北市議員，往年也曾經花很多時間，擠進市府，站上台與市民一起跨年，「但除了根本很難擠進去，進去後在後台要再等待一個小時，最後在那個時間點和大家揮揮手，我後來覺得，台北市民和觀眾未必想看見你，如果是兩三個議員還好，如果是十幾、二十個議員，說不定市民討厭死了，有時候其實是不敢去。」

他回憶有一年，跟孩子一起去市府看跨年音樂會，那次不是在台上，是在台下跨年，但走一步都困難，散場的時候更是擠的不得了，他們一家人從市府廣場走到市議會就走了一小時，凌晨一兩點，因車子停在議會停車場也出不去，「最後一家人在議會辦公室睡沙發打地鋪，睡到隔日清晨五、六點才起床回家，什麼都沒有，一個沙發，也沒被子，很不舒服，小孩是還好，太太有抱怨，去過一次就再也不敢再去，嚇壞了。」

(中時 )