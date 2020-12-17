女神劉嘉玲暌違多年重回小螢幕，在改編自張愛玲小說《半生緣》的陸劇《情深緣起》飾演女主角、舞女顧曼璐，該戲自上月一播出就因演員造型、演技等因素備受爭議，其中55歲劉嘉玲還遭指飾演27歲的女主角是「裝嫩」，而劉嘉玲近日則曬出穿旗袍劇照，展現女王的霸氣風範，讓網友全看傻眼。

劉嘉玲昨（16日）晚在網上曬出穿旗袍劇照，只見劉嘉玲以一襲藍色碎花的旗袍入鏡，每一張照片都意境十足，而劉嘉玲氣質出眾，嬌豔又霸氣，55歲劉嘉玲不只舉手投足散發古典美和女王氣息，她輕鬆駕馭合身旗袍更是辣翻天，女星黎姿也留言狂讚好看。

其實劉嘉玲日前才因要飾演27歲的女主角顧曼璐，特地梳著雙馬尾氣質髮型入鏡，好讓自己看起來更貼近角色，未料播出卻惹網友狂刷負評，酸她裝嫩、太超齡，劉嘉玲甚至還遭指演技退步。

不過劉嘉玲事後被問到飾演顧曼璐一事，她也展現高EQ並霸氣表示，她認為顧曼璐就是由自己來詮釋的「很抱歉，我真的沒有一點糾結過我的年齡的問題、我適不適合演這個角色」。

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(中時新聞網)