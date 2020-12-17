數位身分證將在明年陸續換發，立委憂心若中選會對於使用新式身分證選務作業未完備，將導致亂象出現。今日立院內政委員會審查中選會明年度預算9億2704萬，決議凍結當中的選務經費200萬，等中選會送交報告後才能動用。

美國總統大選日前落幕，所採用的通訊投票也引發選務爭議。上月綠委羅美玲指出，電子投票應更謹慎，藍委葉毓蘭、綠委沈發惠也提醒，明年7月全面換發的新式數位身分證（New eID）須避免成為投票爭議的來源。

中選會主委李進勇日前於立院內政委員會備詢表示，目前正在建置電子連署系統，並研擬《不在籍投票法》草案，但是否要推動需更多討論

李進勇說，中選會已完成罷免與公投電子連署系統建置，並完成資安檢測，目前正就作業流程研提改善機制及資安防護措施。此外，依據2018年1月修正的《公民投票法》第25條規定，全國性公投得以採不在籍投票方式為之，而明年的8月28日將是修法後第一個公投日，對此已研擬相關草案，目前由行政院審查中。

沈發惠上月曾指出，部分縣市在明年1月就要率先試辦新式身分證，中選會為避免在過渡期間，發生選務爭議，因此將打算在投開票所準備檢索名冊比對資料。但其法律效率是在裡頭的電子資料，如果不準備電子讀取設備，一旦發生爭議，難不成是採輔助的檢索名冊為主嗎。

中選會綜合規畫處長高美莉今日回應並表示，數位身分證啟用後，屆時選務所需用到的讀卡設備，會採個資最小化，也不會連上網路。但葉毓蘭指出，中選會的資安系統無法令人安心。

綠委張宏陸也認為，現在中選會都只是紙上談兵，沒有實際演練，恐造成亂象。李進勇回應，包括選務防疫、數位身分證投票等業務，會分區演練。最後張宏陸、藍委陳玉珍等人提案凍結預算，待中選會送交報告並經同意後才能解凍。

(中時 )