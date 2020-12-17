據印度報紙《金融快遞》(Financial Express)報導，身兼司法、電子與通信科技、電訊傳播等3部部長普拉薩德(Ravi Shanker Prasad)表示，印度民眾期待已久的5G測試即將展開。儘管較中國在內許多國家都慢，但普拉薩德喊出未來5年要讓印度成為全球電子製造中心，特別是智慧型手機產量要超過中國。

普拉薩德是在出席印度工業與國內貿易促進局、工業聯會共同主辦的活動時發言，他說：「我們正試圖用印度的數位生態系統來反思所有行業的治理。4G在印度運行得很好，5G也一樣，我們很快就會開始測試。」

他同時提出電子製造願景和具體目標：「身為全球供應鏈一份子，印度必須成為良好的製造業中心。我們正在大力推動電子製造產業，未來5年內，印度會變成每年產出10億支手機、5000萬台電電視、5000萬台筆記型電腦與平板電腦，希望電子製造產業規模5年內能達到1兆美元。」

印度在2017年成為僅次於中國的手機製造大國，普拉薩德稱超過中國是「明確目標」。印度政府推出PLI(生產關聯補助)計畫，提供補助和稅收優惠，外資如蘋果(Apple)就因此加速供應鏈分散腳步，包括鴻海、和碩、緯創都擴大或增加印度布局。

上周末緯創在卡納塔卡邦（Karnataka)發生暴動，不管是印度媒體所稱勞資糾紛或是外界踹測問題出在當地勞務派遣機構拿錢不辦事，都可見印度除了提供補貼外，營商環境恐要再加強。

前台灣高鐵董事長殷琪有過13年投資印度市場經驗，前年她受訪時曾形容，「在印度可以生存，在任何地方都可以生存，到月亮都可以生存。」 不少印度經濟專家都認為，基礎建設不足還有頻繁的稅務、法律變動都讓外資卻步，根據紀錄，光是2018年全年，印度就先後調高各種稅率近2500次。

(中時新聞網)