台灣高鐵(2633)2021元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度後，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），自12月19日（六）凌晨零時起開放購票。疏運期間總計5天（12月31日至1月4日）共加開122班次列車（南下62班、北上60班），提供849班次列車的旅運服務。

加開班次為，南下：12月31日，起站時間13:10，車次1643；12月31日，起站時間21：10，車次1691；1月1日，起站時間08：50，車次1307；1月1日，起站時間13：50，車次1317。北上部分，1月3日，起站時間10：45，車次1310；1月3日，起站時間21：15，車次1332。

此外，台灣高鐵今天上午也舉行「高速傳愛 助學計畫」，該計畫邁入第12年，預計於2021年元旦再次啟動。董事長江耀宗表示，台灣高鐵再度與「中華民國唐氏症基金會」攜手合作，一同延續對早期療育的關懷。「永續關懷」是台灣高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，而教育正是關懷下一代最好的方式。

「高速傳愛 助學計畫」預計自1月1至3月2日止開放旅客及社會大眾捐款，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款。台灣高鐵自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童。

(時報資訊)