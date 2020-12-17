立院財委會17日邀請4大財經部會做專案報告「國內使用行動支付普及度問題」。立委林楚茵質詢，各首長自己有無使用「台灣Pay」？實際頻率為何？結果發現，財政部長蘇建榮最力挺「台灣Pay」、天天用來買早餐，而央行副總裁嚴宗大坦言，他大部分都使用現金，比較少使用電子支付。

非現金消費（電子化支付）五年倍增計劃確定失敗，林楚茵質疑，顯然國內使用非現金交易還有很大努力空間，但她更想瞭解，財經首長自己有沒有下載台灣Pay使用？

今日出席及備詢的財經首長包括：財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及央行副總裁嚴宗大，四位都表示有下載「台灣Pay」在手機中。

蘇建榮表示，天天買早餐都用「台灣Pay」，次數頻率最高；金管會主委黃天牧則說有用「台灣Pay」來繳稅，交易金額最多；龔明鑫直言，每年大概只用支付2次左右，但每2個月會轉帳1次。至於嚴宗大直言，我大部分都使用現金，比較少使用。

(工商 )