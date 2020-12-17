台北市金山南路一間美容工作室的柯姓、涂姓負責人，去年5月免費替2名女性友人施做齒雕美白貼片，遭檢舉違反《醫師法》，台北地檢署函詢衛福部，確認美白貼片屬醫療行為，不過，2名負責人認罪且沒有前科，檢察官以支付公庫4萬元的條件，給予2人緩起訴1年的處分。

柯、涂2人是情侶，2018年6月初開始合資創業美容工作室，原先都是從事全臉粉刺淨痘服務。不過，2人卻在去年5、6月間遭到檢舉，免費替兩名女性施作「韓式美白瓷雕」。不過，2人卻遭到檢舉違反醫師法，被函送北檢偵辦。

2人在偵查中均坦承犯行，供稱是免費為讓友人擁有有漂亮牙齒才做。檢方認為，美白貼片長期悶住真牙，且衛福部函覆認定美白貼片屬醫療行為，應具有合法醫師執照者來執行，2人非醫師擅自執行醫療業務已違反醫師法第28條規定。

不過，由於2人認罪，檢察官考量2人沒有前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。

(中時 )