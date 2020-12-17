生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔表示，他收治過裝了3支支架仍不戒菸的的病人，3個月就猝死，若不按時服藥，及注意後續保養，裝在多都沒用。(吳建輝攝)

心血管疾病是國人第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心血管相關疾病，許多民眾以為裝了支架就沒事，生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔表示，他收治過裝了3支支架仍不戒菸的的病人，3個月就猝死，若不按時服藥，及注意後續保養，裝在多都沒用。

80旬的粘姓老翁，半年前才在冠狀動脈裝了4支支架，但他愛挑藥，沒有按時服用抗血小板藥物，造成支架內血管再次狹窄，引發急性心肌梗塞，而68歲的陳男，同樣裝了3支支架，但仍不願戒菸，心肌梗塞死在田哩，這些都是王彥翔醫師曾收治的病患。

王彥翔表示，有些病患以為裝了支架就無敵，但這是錯的，若不能遠離抽菸、控制三高，甚至不按時吃藥，都有可能再次引發血栓危機，他強調，血管支架是外來物，因此術後都必須服用雙重抗血小板藥物，半年至1年時間，來防止血栓形成。

王彥翔說，裝有支架的血管如果再狹窄，引起血栓是一瞬間且危及生命的事情，一般金屬支架在狹窄率是20至30％左右，藥物型支架為5％，不管何種都不能輕忽，從飲食、生活習慣，到戒菸等等都相當重要，裝有支架的民眾，切勿心存僥倖心態，以免憾事發生。

(中時 )