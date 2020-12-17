長期關注萊豬議題的醫師蘇偉碩遭衛福部告發，引發外界關注。對此，蘇偉碩直言，將會申請傳訊總統蔡英文當證人，當初蔡英文可以說萊牛是毒牛，而他有證據，為何不能說萊豬就是毒豬？前綠委林濁水感嘆，蔡馬兩人都前後矛盾，卻都不道歉、不負責任，這不是好的國家領袖該有的風格，結果就藍綠寃寃相報無了時。不過林的說法，網友不認同，直言馬英九有告人嗎？

林濁水今在臉書發文表示，蘇偉碩批蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。所以蘇偉碩在稱蔡「昨是今非」？那麼豈不是馬的昨天就錯了，醫師要不要建議馬出面道歉一下，那蔡肯定承受更大的壓力，大有強化反萊力道。

林濁水感嘆，無論如何，蔡馬兩人都前後矛盾，且都把民眾帶得歇斯底理卻一句都不道歉，都不負責任，都不是好的國家領袖該有的風格。結果就藍綠寃寃相報無了時。

對於林濁水的言論，底下網友則批評，「看不起這種假裝各打五十大板的護航」、「差別在馬英久被眾人罵不還手，蔡英文會告人」、「馬英九政府可沒有告當年的蘇醫生，也沒有告任何反對的人。蘇醫生當年是民進黨隊友，民進黨轉彎，蘇醫生沒有轉彎，然後民進黨政府把當年隊友告了」、「真的是2020年末最可笑的事件」。

蘇偉碩遭到衛福部認定，對外發布的萊豬相關訊息是不實訊息，因此向警政署告發。對於遭衛福部告發一事，蘇今出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會表示，10月曾在立法院的公聽會，把為什麼萊豬等於毒豬的證據，都做成一本小冊子，也附上相關論文提供查詢，沒有想到是這樣的下場。

蘇偉碩更表示，會聲請傳訊蔡英文當證人，因為蔡英文在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時既然蔡英文稱萊牛是毒牛，那他更有科學證據證明萊豬就是毒豬的言論並無不實。

(中時新聞網)